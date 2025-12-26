Fog In UP: घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, कई ट्रेनें घंटों लेट

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मौसम में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घने कोहरे के कारण रात में दृश्यता बेहद कम रही, वहीं सुबह भी करीब 10 बजे तक कोहरा छाया रहा। इसका सीधा असर रेल यातायात पर पड़ा।

