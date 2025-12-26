Language
    Fog In UP: घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, कई ट्रेनें घंटों लेट

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:44 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। खासकर, मुरादाबाद में कोहरे का ज्यादा असर देखने को मिला है। कोहरे के क

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मौसम में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घने कोहरे के कारण रात में दृश्यता बेहद कम रही, वहीं सुबह भी करीब 10 बजे तक कोहरा छाया रहा। इसका सीधा असर रेल यातायात पर पड़ा।

    बरेली से चलने वाली आला हजरत एक्सप्रेस चार घंटे की देरी से मुरादाबाद पहुंची। हावड़ा से अमृतसर जाने वाली ट्रेन भी करीब चार घंटे लेट रही। जननायक एक्सप्रेस दो घंटे, सियालदह से आने वाली ट्रेन भी दो घंटे की देरी से पहुंची। सबसे अधिक देरी कुंभ एक्सप्रेस में देखने को मिली, जो सात घंटे विलंब से मुरादाबाद स्टेशन पहुंची।

    कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए।