यूपी के अंदर टैक्स में मिली छूट तो ई-रिक्शा लेने की मची होड़, इस वजह से मुनाफे का बना कारोबार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। परमिट की अनिवार्यता खत्म होने और टैक्स में छूट मिलने के बाद शहर में ई-रिक्शा का कारोबार सवारी से ज्यादा मुनाफे का जरिया बन गया है। हालात यह हैं कि कोई 36 ई-रिक्शा निकलवाकर सड़कों पर चलवा रहा है तो कोई 12। मालिक को न चार्जिंग की चिंता, न मरम्मत का झंझट। रिक्शा चले या न चले, चालक को रोजाना तय रकम देनी ही पड़ती है। नए ई-रिक्शा पर 350 और पुराने पर 300 रुपये प्रतिदिन वसूले जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अक्टूबर 2022 से पहले ई-रिक्शा खरीदने पर प्रति सीट 600 रुपये वार्षिक टैक्स देना पड़ता था। चार सीट वाले ई-रिक्शा पर 2400 रुपये टैक्स के साथ परमिट भी अनिवार्य था। इससे लोग सीमित संख्या में ही ई-रिक्शा खरीदते थे। लेकिन टैक्स और परमिट की बाध्यता खत्म होते ही ई-रिक्शा खरीदने की होड़ मच गई। आरटीओ कार्यालय की सूची के अनुसार अरविंद पांडेय के नाम 36 ई-रिक्शा दर्ज हैं।

दिलीप शर्मा और रितिका कुमारी के पास 12-12, अब्दुला अंसारी के पास 11 ई-रिक्शा हैं। राकेश कुमार श्रीवास्तव के पास नौ, इंद्रा प्रताप मिश्रा के पास आठ और आनंद कुमार, अरविंद कुमार तिवारी, वीरेंद्र नायक, मंजू पाठक, शमसुद्दीन, उमाशंकर व शशीकांत के नाम सात-सात ई-रिक्शा पंजीकृत हैं। इसके अलावा 14 लोगों के पास छह-छह, 13 लोगों के पास पांच-पांच और 84 लोगों के पास चार-चार ई-रिक्शा हैं, जिन्हें भाड़े पर चलवाया जा रहा है।



पहले भाड़े पर अब खुद का खरीदा ई-रिक्शा

मूल रूप से बिहार के रहने वाले लाला साहब रानीबाग में परिवार के साथ किराए पर रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने किश्त पर सफेद रंग का ई-रिक्शा खरीदा है। बातचीत में लाला बताते हैं कि पहले वह भाड़े पर ई-रिक्शा चलाते थे। मालिक को इससे कोई मतलब नहीं रहता था कि रिक्शा कौन चला रहा है, चालक बालिग है या नहीं, लाइसेंस है या नहीं।