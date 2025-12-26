अवैध संबंध के संदेह में पत्नी की हत्या कर दफनाया शव, घरवालों को इस बहाने करता रहा गुमराह
उत्तर प्रदेश के बेलघाट में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को दफना दिया। अर्जुन को अपनी पत्नी खुशबू के चरित्र पर संदेह था। पुल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बेलघाट। पत्नी के चरित्र पर संदेह हुआ तो युवक ने गला दबाकर हत्या कर दी। पति 15 दिन पहले ही वह लुधियाना से घर लौटा था। वारदात के बाद शव को घर के पीछे करीब छह फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। चार दिन तक यह खौफनाक सच जमीन के नीचे दबा रहा। पिता की सूचना पर बेलघाट पुलिस ने गुरुवार को खुदाई कर विवाहिता का शव बरामद किया और पति को गिरफ्तार कर लिया।
बेईली कुंड निवासी अर्जुन ने दो वर्ष पहले बड़हलगंज के मदरिया की रहने वाली खुशबू (25) से प्रेम विवाह किया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है अर्जुन लुधियाना में मजदूरी करता था, जहां से 15 दिन पहले घर आया। पत्नी की किसी अन्य से नजदीकी होने के शक को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान अर्जुन ने खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद उसने घर के पीछे गड्ढा खुदवाकर शव को दफना दिया और सामान्य व्यवहार करता रहा। चार दिन तक घर में बहू के न दिखने पर पिता श्याम नारायण के अलावा मां जब भी पूछते अर्जुन हर बार यही कहता कि खुशबू नाराज होकर घर चली गई है।
गांव में भी महिला के अचानक गायब होने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने श्याम नारायण से पुलिस को सूचना देने की सलाह दी। लोगों के कहने पर श्याम नारायण थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही बेलघाट पुलिस मौके पर पहुंची।
अर्जुन से पूछताछ की तो वह इधर उधर की बातें करने लगा। संदेह होने पर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बताए गए स्थान पर पुलिस ने खुदाई कराई तो करीब छह फीट नीचे खुशबू का शव बरामद हुआ। परिवार के लोगों ने बताया कि दाे वर्ष पहले आपसी सहमति से अर्जुन व खूशबू ने शादी की थी।
दोनों के बच्चे नहीं हैं।घटना की जानकारी मिलते ही खुशबू का भाई और मायके के अन्य लोग थाने पहुंचे। श्याम नारायण की तहरीर पर पुलिस ने अर्जुन के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि आरोपित हिरासत में है।
