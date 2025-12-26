गोरखपुर में विशाल की हत्या में दो और नाम आए सामने, मुंह दबाकर उतारा गया था मौत के घाट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कुआवल कला के विशाल यादव की हत्या गला दबाने के साथ आरोपितों ने उसका मुंह मिट्टी में धंसा दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में नामजद पिता-पुत्र समेत तीन को हिरासत में लेकर हुई पूछताछ में दो और के नाम सामने आए है। जो घटना के बाद से ही फरार चल रहे है। उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीम रवाना हो गई है।

गुरुवार को डाग स्क्वायड की टीम खोजी कुत्ता टोनी के साथ मौके पर पहुंची थी। लेकिन, पुलिस को बहुत कामयाबी नहीं मिली। वह घटना स्थल से सीधे विशाल के घर पहुंचा। इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी में विशाल के शव का अंतिम संस्कार कालेसर स्थित मोक्षधाम पर किया गया।

मंगलवार की रात 10 बजे युवती का फोन आने के बाद विशाल घर से निकला था। इसके बाद बुधवार की सुबह उसका शव कटाई–टीकर मार्ग पर जोगिया कोल मे गेहूं के खेत से बरामद हुआ। उसका मुंह जमीन में धंसा हुआ था और खून निकला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला और मुंह दबाने से मौत की पुष्टि भी हुई है।

विशाल के जेब से बरामद मोबाइल फोन पर पुलिस को युवती से बातचीत और चैटिंग के साक्ष्य भी मिले है। भाई की तहरीर पर नामजद आरोपितों के साथ पुलिस ने युवती से भी पूछताछ की। मोबाइल फोन का काल डिटेल भी निकलवाया। जिसमें एक और युवक का नाम सामने आया। जो पास के ही गांव का है। आरोप है कि युवक और उसका एक साथी घटना के बाद रात से ही फरार है।

पुलिस की टीम जांच करते हुए जब उनके कार्यस्थल पर पहुंची तो फरार होने की जानकारी मिली। साथ ही मौके से बरामद जूता और कपड़े भी आरोपितों के होने की आशंका है। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस से दोनेां के लोकेशन की जांच की और पूछताछ के लिए रवाना हो गई। पुलिस का दावा है कि जांच की कड़ी मिलते ही घटना का पर्दाफाश हो जाएगा।