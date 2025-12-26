गोरखपुर में विशाल की हत्या में दो और नाम आए सामने, मुंह दबाकर उतारा गया था मौत के घाट
गोरखपुर में विशाल हत्याकांड के मामले में पुलिस की जांच जारी है। नामजद आरोपितों से पूछताछ हो रही है और घटनास्थल से मिले लोकेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कुआवल कला के विशाल यादव की हत्या गला दबाने के साथ आरोपितों ने उसका मुंह मिट्टी में धंसा दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में नामजद पिता-पुत्र समेत तीन को हिरासत में लेकर हुई पूछताछ में दो और के नाम सामने आए है। जो घटना के बाद से ही फरार चल रहे है। उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीम रवाना हो गई है।
गुरुवार को डाग स्क्वायड की टीम खोजी कुत्ता टोनी के साथ मौके पर पहुंची थी। लेकिन, पुलिस को बहुत कामयाबी नहीं मिली। वह घटना स्थल से सीधे विशाल के घर पहुंचा। इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी में विशाल के शव का अंतिम संस्कार कालेसर स्थित मोक्षधाम पर किया गया।
मंगलवार की रात 10 बजे युवती का फोन आने के बाद विशाल घर से निकला था। इसके बाद बुधवार की सुबह उसका शव कटाई–टीकर मार्ग पर जोगिया कोल मे गेहूं के खेत से बरामद हुआ। उसका मुंह जमीन में धंसा हुआ था और खून निकला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला और मुंह दबाने से मौत की पुष्टि भी हुई है।
विशाल के जेब से बरामद मोबाइल फोन पर पुलिस को युवती से बातचीत और चैटिंग के साक्ष्य भी मिले है। भाई की तहरीर पर नामजद आरोपितों के साथ पुलिस ने युवती से भी पूछताछ की। मोबाइल फोन का काल डिटेल भी निकलवाया। जिसमें एक और युवक का नाम सामने आया। जो पास के ही गांव का है। आरोप है कि युवक और उसका एक साथी घटना के बाद रात से ही फरार है।
पुलिस की टीम जांच करते हुए जब उनके कार्यस्थल पर पहुंची तो फरार होने की जानकारी मिली। साथ ही मौके से बरामद जूता और कपड़े भी आरोपितों के होने की आशंका है। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस से दोनेां के लोकेशन की जांच की और पूछताछ के लिए रवाना हो गई। पुलिस का दावा है कि जांच की कड़ी मिलते ही घटना का पर्दाफाश हो जाएगा।
यह भी पढ़ें- Gorakhpur Murder Case: आशनाई में हत्या की आशंका, घटना के बाद पड़ोसी ने 20 बार किया था फोन
युवती का अन्य युवक से भी होती थी बातचीत
विशाल की जिस युवती से बातचीत होती थी। पुलिस को विशाल के मोबाइल फोन से उसके साक्ष्य मिल गए है। घटना के दिन भी सुबह से रात 10 बजे तक दोनों के बीच घंटो चैटिंग हुई है। बीच-बीच में दोनों में कई बार फोन पर बातचीत भी हुई है। जिसमें विशाल उसे बुला रहा है, लेकिन युवती अंतिम समय तक आने से मना कर रही है।
अब पुलिस युवती के मोबाइल फोन का काल डिटेल निकाल रही है। आशंका है कि युवती की किसी और युवक से भी बातचीत होती थी। जिससे विशाल की हत्या करने की आशंका है। लेकिन, पुलिस की पूछताछ में युवती ने इस संबंध में अभी कुछ नहीं बताया है।
तो फरार आरोपितों से युवती के पिता व भाई का है संबंध
पुलिस की जांच में सामने आया है कि विशाल की हत्या में पर्दे के पीछे भी कुछ लोगों बैठकर योजना तैयार की है। मौके पर मिले संघर्ष व विशाल के मजबूत शरीर को देखते हुए पुलिस को इस बात की आशंका थी कि नामजद पिता-पुत्र मिलकर उसकी हत्या नहीं कर सकते। साथ ही गला और मुंह दबाने के लिए भी दो से अधिक लोगों की संख्या रही। अब पुलिस इस इंतजार में है कि फरार चल रहे दोनों आरोपित और हिरासत में पिता-पुत्र के बीच संबंध मिलता है तो पर्दे के पीछे से किसने योजना तैयार की उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बच रही है।
विशाल हत्याकांड में नामजद आरोपितों से पूछताछ चल रही है। घटना स्थल पर मिले लोकेशन के आधार पर जांच चल रही है। विशाल के मोबाइल फोन समेत अन्य के मोबाइल नंबर का काड डिलेल और लोकेशन निकाला जा रहा है। पुलिस की चार टीमों को पर्दाफाश के लिए लगाया गया है। सभी अलग-अलग एंगल पर जांच कर रही है और घटना की कड़ी को एक दूसरे से जोड़ रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी कर जल्द घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।
-ज्ञानेन्द्र, एसपी नार्थ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।