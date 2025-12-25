Gorakhpur Murder Case: आशनाई में हत्या की आशंका, घटना के बाद पड़ोसी ने 20 बार किया था फोन

जागरण संवाददाता, सहजनवा। विशाल यादव की हत्या आशनाई की आशंका में हुई है। इस मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र और बेटी पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। विशाल के मोबाइल फोन में एक युवती से घटना की रात 10 बजे तक बातचीत और चैटिंग के साक्ष्य भी मिले है। इसके अलावा विशाल के मोबाइल फोन पर 20 मिस काल भी मिले है। यह नंबर विशाल के पड़ोसी का था।

विशाल की पड़ोस के एक गांव की युवती से डेढ़ वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिता की मौत पर घर आने के बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। मंगलवार की रात में भी विशाल की उससे बात हो रही थी। आरोप है कि रात में विशाल युवती से मिलने की जिद कर रहा था। लेकिन युवती लगातार उसे मना कर रही थी।

इसी बीच वह घर से भी निकला था और एक जगह पर युवती को फोन किया। लेकिन, अचानक शोर के साथ विशाल का फोन कट गया। इस दौरान विशाल ने अपने पड़ोस के युवक को फोन किया था। बातचीत में पड़ोसी ने बताया कि वह जन्मतिथि पार्टी में है। खाली होकर बात करता है। इसके बाद जब उसने विशाल के मोबाइल पर फोन किया तो नहीं उठा। इसके पूर्व जो भी नंबर मिले है वह युवती के है।

हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पिता-पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं युवती पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा पुलिस ने पड़ोसी युवक से भी पूछताछ की। एसपी नार्थ ज्ञानेन्द्र का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। विशाल के मोबाइल फोन का काल डिटेल और सर्विलांस से लोकेशन समेत अन्य की जांच चल रही है। हत्या में कितने लोग थे, इसे भी जांचा जा रहा है।