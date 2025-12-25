Gorakhpur Murder Case: आशनाई में हत्या की आशंका, घटना के बाद पड़ोसी ने 20 बार किया था फोन
जागरण संवाददाता, सहजनवा। विशाल यादव की हत्या आशनाई की आशंका में हुई है। इस मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र और बेटी पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। विशाल के मोबाइल फोन में एक युवती से घटना की रात 10 बजे तक बातचीत और चैटिंग के साक्ष्य भी मिले है। इसके अलावा विशाल के मोबाइल फोन पर 20 मिस काल भी मिले है। यह नंबर विशाल के पड़ोसी का था।
विशाल की पड़ोस के एक गांव की युवती से डेढ़ वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिता की मौत पर घर आने के बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। मंगलवार की रात में भी विशाल की उससे बात हो रही थी। आरोप है कि रात में विशाल युवती से मिलने की जिद कर रहा था। लेकिन युवती लगातार उसे मना कर रही थी।
इसी बीच वह घर से भी निकला था और एक जगह पर युवती को फोन किया। लेकिन, अचानक शोर के साथ विशाल का फोन कट गया। इस दौरान विशाल ने अपने पड़ोस के युवक को फोन किया था। बातचीत में पड़ोसी ने बताया कि वह जन्मतिथि पार्टी में है। खाली होकर बात करता है। इसके बाद जब उसने विशाल के मोबाइल पर फोन किया तो नहीं उठा। इसके पूर्व जो भी नंबर मिले है वह युवती के है।
हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पिता-पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं युवती पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा पुलिस ने पड़ोसी युवक से भी पूछताछ की। एसपी नार्थ ज्ञानेन्द्र का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। विशाल के मोबाइल फोन का काल डिटेल और सर्विलांस से लोकेशन समेत अन्य की जांच चल रही है। हत्या में कितने लोग थे, इसे भी जांचा जा रहा है।
विशाल की शादी को लेकर चल रही थी बातचीत
विशाल के अलावा घर पर उसकी मां शकुंतला देवी और छोटा भाई था। पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों की ओर से विशाल की शादी को लेकर बातचीत चल रही थी। लड़की को देखने का कार्यक्रम भी हो चुका था। विशाल के मुंबई से लौटने के बाद उसकी शादी करने की बात हुई थी। लेकिन, उसकी मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
आर्थिक सहायता और हत्यारोपितों की गिरफ्तारी की मांग
पोस्टमार्टम के बाद विशाल का शव देर शाम घर जाने के लिए निकला तो स्वजन और ग्रामीणों ने थाना चौराहा फोरलेन पर सवा छह बजे एंबुलेंस को रोक लिया और जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही एसपी नार्थ समेत तहसीलदार राकेश कान्नौजिया, सीओ गीडा कमलेश प्रताप सिंह, कैंपियरगंज अनुराग सिंह समेत गीडा, हरपुर-बुदहट, चिलुआताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बातचीत शुरु की। लेकिन, ग्रामीण आर्थिक सहायता राशी और हत्यारोपितों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। 40 मिनट चली बातचीत के बीच अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिसके बाद स्वजन शव लेकर घर के लिए रवाना हुए। अंतिम संस्कार गुरुवार को होगा।
