Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर: फोन आने पर घर से निकले युवक की मिली लाश, चेहरे व सिर पर चोट के निशान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:42 AM (IST)

    गोरखपुर के सहजनवा इलाके में एक युवक का शव खेत में मिला है। मृतक की पहचान विशाल यादव के रूप में हुई है, जो मंगलवार रात को फोन आने के बाद घर से निकला था ...और पढ़ें

    Hero Image

    विशाल यादव, फाइल फोटो, विशाल की मौत की सूचना पर घर पर जुटी भीड़। जागरण

    जागरण सवाददाता, गोरखपुर। मोबाइल पर फोन आने के बाद घर से निकले युवक का शव बुधवर की सुबह खेत में मिला। युवक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट के निशान है। मौके पर संघर्ष के निशान भी मिले है। स्वजन हत्या की अशंका जता रहे है। घटनास्थल सहजनवा थाना के जोगिया कोल कटाई–टीकर मार्ग किनारे की है। युवक की पहचान कुआवल कला निवासी 35 वर्षीय विशाल यादव के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हत्या की आशंका मौके पर संघर्ष के निशान, सहजनवा पुलिस जांच में जुटी

    विशाल मंगलवार रात मोबाइल पर फोन आने के बाद घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। बुधवार सुबह ग्रामीण टहलने निकले तो गेहूं के खेत में शव पड़ा दिखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पहचान कराई। कुछ देर बाद स्वजन ने शव की शिनाख्त की। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर संघर्ष के निशान मिले हैं। खेत की मिट्टी उखड़ी हुई थी और युवक के चेहरे व सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं।

    vishal yadav file

    विशाल की फाइल फोटो।

    कारपेंटर का काम करता था

    विशाल की मां शकुंतला देवी ने बताया कि विशाल दो भाइयों में बड़ा था और मुंबई में रहकर कारपेंटर का काम करता था, जिससे परिवार का भरण-पोषण होता था। पिता की डेढ़ माह पहले मृत्यु होने पर वह घर आया था। दो दिन बाद मुंबई लौटने की तैयारी भी कर ली थी। मंगलवार रात घर में भोजन बन रहा था। इसी दौरान विशाल के मोबाइल पर फोन आया। उसने थोड़ी देर में लौटने की बात कहकर घर से निकल गया, लेकिन रातभर वापस नहीं आया। फिर शव मिलने की सूचना मिली।

    शादी की बात चल रही थी

    घर में मां के अलावा 11 वर्षीय छोटा भाई है। पिता के निधन के बाद रिश्तेदारों की ओर से विशाल की शादी को लेकर बातचीत चल रही थी और देखने का कार्यक्रम भी हो चुका था। इसी बीच उसकी मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

    हत्या से इनकार नहीं कर रही पुलिस

    घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए पुलिस हत्या की आशंका से इनकार नहीं कर रही है। हालांकि, अभी तक स्वजन की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। सहजनवा थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और काल डिटेल समेत अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।