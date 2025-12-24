गोरखपुर: फोन आने पर घर से निकले युवक की मिली लाश, चेहरे व सिर पर चोट के निशान

जागरण सवाददाता, गोरखपुर। मोबाइल पर फोन आने के बाद घर से निकले युवक का शव बुधवर की सुबह खेत में मिला। युवक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट के निशान है। मौके पर संघर्ष के निशान भी मिले है। स्वजन हत्या की अशंका जता रहे है। घटनास्थल सहजनवा थाना के जोगिया कोल कटाई–टीकर मार्ग किनारे की है। युवक की पहचान कुआवल कला निवासी 35 वर्षीय विशाल यादव के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

हत्या की आशंका मौके पर संघर्ष के निशान, सहजनवा पुलिस जांच में जुटी विशाल मंगलवार रात मोबाइल पर फोन आने के बाद घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। बुधवार सुबह ग्रामीण टहलने निकले तो गेहूं के खेत में शव पड़ा दिखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पहचान कराई। कुछ देर बाद स्वजन ने शव की शिनाख्त की। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर संघर्ष के निशान मिले हैं। खेत की मिट्टी उखड़ी हुई थी और युवक के चेहरे व सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं।

विशाल की फाइल फोटो। कारपेंटर का काम करता था विशाल की मां शकुंतला देवी ने बताया कि विशाल दो भाइयों में बड़ा था और मुंबई में रहकर कारपेंटर का काम करता था, जिससे परिवार का भरण-पोषण होता था। पिता की डेढ़ माह पहले मृत्यु होने पर वह घर आया था। दो दिन बाद मुंबई लौटने की तैयारी भी कर ली थी। मंगलवार रात घर में भोजन बन रहा था। इसी दौरान विशाल के मोबाइल पर फोन आया। उसने थोड़ी देर में लौटने की बात कहकर घर से निकल गया, लेकिन रातभर वापस नहीं आया। फिर शव मिलने की सूचना मिली।

शादी की बात चल रही थी घर में मां के अलावा 11 वर्षीय छोटा भाई है। पिता के निधन के बाद रिश्तेदारों की ओर से विशाल की शादी को लेकर बातचीत चल रही थी और देखने का कार्यक्रम भी हो चुका था। इसी बीच उसकी मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।