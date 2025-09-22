लगभग तीन माह पहले पत्नी को तलाक दे कर घर से निकाल दिया। इसके बाद 15 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बनाता रहा। जब बेटी ने पिता का विरोध किया तो आरोपित तीन साल के बेटे को अपने साथ लेकर फरार हो गया। पुल‍िस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, ठाकुरद्वारा। लगभग तीन माह पहले पत्नी को तलाक दे कर घर से निकाल दिया। इसके बाद 15 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बनाता रहा। जब बेटी ने पिता का विरोध किया तो आरोपित तीन साल के बेटे को अपने साथ लेकर फरार हो गया। आरोप है कि आरोपित ने पुत्री को रिपोर्ट दर्ज कराने पर बेटे का गला घोंटकर मार देने की धमकी दी है। मामले में पहुंची पुलिस पीड़िता को अपने साथ ले आई, जहां उसकी मां को भी बुलवाया गया। किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

कोतवाली क्षेत्र के अलीगंज रोड स्थित एक गांव निवासी भूसा कारोबारी का निकाह 16 वर्ष पूर्व मूढापांडेय थाना निवासी युवती से हुआ था। निकाह के बाद उसके छह बच्चे हुए। आरोप है कि, तीन माह पहले पति ने उसको तलाक दे दिया था। इसके बाद महिला अपने मायके चली गई थी, जबकि बच्चे पिता के पास रह गए थे।

पिता के पास रह रही 15 वर्षीय पुत्री का आरोप है कि तलाक के बाद मां के मायके जाने के बाद पिता उसके साथ घिनौनी हरकत करने लगा। जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। शनिवार रात दुष्कर्म किया तो किशोरी ने विरोध करते हुए शोर मचा दिया। घर में परिवार के सदस्य जाग गए। चीख-पुकार मचने पर पड़ोसी भी एकत्र हो गए। इस बीच उसका पिता धमकी देकर तीन साल के भाई को साथ ले गया।