Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्नी को तलाक देने के बाद 15 साल की बेटी से हैवान‍ियत करता रहा प‍िता, गर्भवती होने पर क‍िया व‍िरोध तो...

    By Sanjay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:37 PM (IST)

    लगभग तीन माह पहले पत्नी को तलाक दे कर घर से निकाल दिया। इसके बाद 15 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बनाता रहा। जब बेटी ने पिता का विरोध किया तो आरोपित तीन साल के बेटे को अपने साथ लेकर फरार हो गया। पुल‍िस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पिता ने किशोरी को बनाया हवस का शिकार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, ठाकुरद्वारा। लगभग तीन माह पहले पत्नी को तलाक दे कर घर से निकाल दिया। इसके बाद 15 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बनाता रहा। जब बेटी ने पिता का विरोध किया तो आरोपित तीन साल के बेटे को अपने साथ लेकर फरार हो गया। आरोप है कि आरोपित ने पुत्री को रिपोर्ट दर्ज कराने पर बेटे का गला घोंटकर मार देने की धमकी दी है। मामले में पहुंची पुलिस पीड़िता को अपने साथ ले आई, जहां उसकी मां को भी बुलवाया गया। किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली क्षेत्र के अलीगंज रोड स्थित एक गांव निवासी भूसा कारोबारी का निकाह 16 वर्ष पूर्व मूढापांडेय थाना निवासी युवती से हुआ था। निकाह के बाद उसके छह बच्चे हुए। आरोप है कि, तीन माह पहले पति ने उसको तलाक दे दिया था। इसके बाद महिला अपने मायके चली गई थी, जबकि बच्चे पिता के पास रह गए थे।

    पिता के पास रह रही 15 वर्षीय पुत्री का आरोप है कि तलाक के बाद मां के मायके जाने के बाद पिता उसके साथ घिनौनी हरकत करने लगा। जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। शनिवार रात दुष्कर्म किया तो किशोरी ने विरोध करते हुए शोर मचा दिया। घर में परिवार के सदस्य जाग गए। चीख-पुकार मचने पर पड़ोसी भी एकत्र हो गए। इस बीच उसका पिता धमकी देकर तीन साल के भाई को साथ ले गया।

    आरोप है कि आरेापित ने धमकी दी है कि, उसने पुलिस कार्रवाई की तो उसका गला घोंटकर मार दूंगा। मौके पर पहुंची पुलिस किशोरी को लेकर कोतवाली आ गई। उसकी मां को भी मायके से कोतवाली बुलाया गया। जहां पर किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    यह भी पढ़ें- Moradabad News : गन्ने के खेत में मिली अर्धनग्न लड़की की लाश, दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की आशंका