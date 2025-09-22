Moradabad News : गन्ने के खेत में मिली अर्धनग्न लड़की की लाश, दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की आशंका

मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र के बेगमपुर गांव में एक युवती का अर्धनग्न शव गन्ने के खेत में मिला है। पुलिस को आशंका है कि युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कानपुर समाचार से भी इसको जोड़ा जा रहा है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । कांठ क्षेत्र के गांव बेगमपुर में गन्ने के खेत में एक युवती का अर्धनग्न शव मिला है। दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने की आशंका पुलिस जतारही है। आसपास के लोग शव की शिनाख्त नहीं कर पाए है।

गांव बेगमपुर निवासी भोपाल के खेत में गन्ना है। सोमवार को सुबह उनका बेटा अरविंद गन्ने के खेत में खाद डालने के लिए गया था। खाद डालते समय उसकी नजर युवती के अर्धनग्न शव पर पड़ी। प्रधान को दी मामले की जानकारी अरविंद ने इस मामले की जानकारी ग्राम प्रधान को दी। वह मौके पर पहुंच गए। पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में कर आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने का प्रयास किया।