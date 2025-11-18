जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल में बढ़ते कोहरे और मौसम की मार से रेल संचालन प्रभावित होने वाला है। पहले ही मंडल की 30 एक्सप्रेस ट्रेनें एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक रद्द की जा चुकी हैं, वहीं अब 16 पैसेंजर/मेमू ट्रेनें भी उसी अवधि तक निरस्त कर दी गई हैं।

एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक रोज़ा-बरेली सेक्शन, बरेली-मुरादाबाद रूट और शाहजहांपुर-लखनऊ खंड में चलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह बंद रहेंगी। इनमें 64175-64176 (रोज़ा-बरेली-रोज़ा), 64177-64178 (बरेली-मुरादाबाद- बरेली), 64553-64554 (मुरादाबाद-गाज‍ियाबाद-मुरादाबाद) तथा 54075/54076 (बरेली-दिल्ली-बरेली) प्रमुख हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर-लखनऊ, लखनऊ-बल्लामऊ, शाहजहांपुर-सीतापुर और संबंधित रूटों पर चलने वाली 54327, 54328, 54329, 54330, 54331, 54332, 54337 और 54338 नंबर की पैसेंजर ट्रेनें भी निर्धारित तिथि तक रद्द रहेंगी। इससे पूर्व आठ जोड़ी ट्रेनों के फेरों में कमी की गई है। जिससे इस बार (12207) काठगोदाम-जम्मूृतवी मंगलवार को सप्ताह में एक दिन चलती है।

इस कारण 09 दिसंबर, 13, 20, 27, दिसंबर तक, 03 जनवरी, 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 फरवरी तक ट्रेनें निरस्त रहेंगी। (12208) जम्मूतवी–काठगोदाम, रविवार को सप्ताह में एक दिन चलती है। 7, 14, 21, 28 दिसंबर और 4, 11, 18, 25 जनवरी व 1, 8, 15, 22 फरवरी तक यह ट्रेन कोहरे के कारण नहीं चलेगी।

(12209) कानपुर–काठगोदाम एक्सप्रेस मंगलवार को चलती है, जिससे 9, 16, 23, 30 दिसंबर तक, 6, 13, 20, 27 जनवरी और 3, 10, 17, 24 फरवरी तक ट्रेन निरस्त रहेगी। (12210) काठगोदाम–कानपुर एक्सप्रेस सोमवार को चलती है और 15, 22, 29 दिसंबर, 5, 12, 19, 26 जनवरी और 2, 9, 16, 23 फरवरी तक यह ट्रेन नहीं चलेगी।