UPSRTC: इस जिले से 'मुरादाबाद बस सेवा' बंद, यात्रियों का खर्च बढ़ा; बुजुर्ग और छात्र परेशान
एटा से मुरादाबाद के लिए सीधी बस सेवा बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। पहले एक बस चलती थी, जो अब बंद हो गई है। यात्रियों को कासगंज या अलीगढ़ होकर जाना पड़ता है, जिससे समय और खर्च बढ़ रहा है। बुजुर्गों और छात्रों को बस बदलने में दिक्कत होती है। यात्री मुरादाबाद के लिए बस सेवा फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
जागरण सवाददाता, एटा। जिला मुख्यालय से मुरादाबाद के लिए परिवहन निगम की सीधी बस सेवा डिपो से नहीं होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिपो की ओर से पहले एटा से मुरादाबाद के लिए एकमात्र बस सेवा संचालित की जाती थी, जो सुबह आठ बजे रवाना होती थी। लेकिन कुछ समय पहले इस बस सेवा को बंद कर दिया गया, जिसके बाद से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बीच रास्ते में बसें बदलनी पड़ रही हैं।
जनपद से मुरादाबाद जाने के लिए अब यात्रियों को पहले कासगंज या अलीगढ़ होकर जाना पड़ता है, जिससे न केवल समय अधिक लगता है बल्कि यात्रा खर्च भी बढ़ जाता है। कई बार बसों की कमी के कारण यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। बुजुर्गों, महिलाओं और विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी होती है क्योंकि उन्हें कई बार सामान लेकर बस से उतरना और फिर दूसरी बस में बैठना पड़ता है।
सीधी बस सेवा नहीं होने से परेशान होते यात्री
नियमित सफर करने वाले यात्री शिवम शर्मा निवासी अशोक कुमार का कहना है कि मुरादाबाद व्यापारिक और शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। यहां बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए और व्यापारी कारोबार के सिलसिले में जाते हैं। ऐसे में सीधी बस सेवा का बंद होना जनहित में नुकसानदायक है। एक अन्य यात्री पंकजी श्रीवास्तव ने कहा कि मुरादाबाद के लिए बस सेवा को शीघ्र पुनः चालू किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके।
एआरएम नरेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की संख्या और रूट की समीक्षा की जा रही है। अगर पर्याप्त मांग पाई गई तो बस सेवा दोबारा शुरू की जाएगी। लेकिन अब तक यात्रियों की संख्या में कमी बंद होने का कारण रहा है, इसकी वजह से संचालन नहीं किया जा रहा।
