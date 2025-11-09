UPSRTC: इस जिले से 'मुरादाबाद बस सेवा' बंद, यात्रियों का खर्च बढ़ा; बुजुर्ग और छात्र परेशान

जागरण सवाददाता, एटा। जिला मुख्यालय से मुरादाबाद के लिए परिवहन निगम की सीधी बस सेवा डिपो से नहीं होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिपो की ओर से पहले एटा से मुरादाबाद के लिए एकमात्र बस सेवा संचालित की जाती थी, जो सुबह आठ बजे रवाना होती थी। लेकिन कुछ समय पहले इस बस सेवा को बंद कर दिया गया, जिसके बाद से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बीच रास्ते में बसें बदलनी पड़ रही हैं।



जनपद से मुरादाबाद जाने के लिए अब यात्रियों को पहले कासगंज या अलीगढ़ होकर जाना पड़ता है, जिससे न केवल समय अधिक लगता है बल्कि यात्रा खर्च भी बढ़ जाता है। कई बार बसों की कमी के कारण यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। बुजुर्गों, महिलाओं और विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी होती है क्योंकि उन्हें कई बार सामान लेकर बस से उतरना और फिर दूसरी बस में बैठना पड़ता है।