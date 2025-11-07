यूपी को मिली एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, मुरादाबाद समेत इन आठ स्टेशनों पर ठहराव; समय सारिणी जारी
लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 8 नवंबर को होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। यह ट्रेन लखनऊ से चलकर सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली होते हुए मुरादाबाद पहुंचेगी, जहां इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस ट्रेन से यात्रियों को समय की बचत होगी। मुरादाबाद रेल मंडल को यह चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लखनऊ-जंक्शन से सहारनपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ शनिवार, 8 नवंबर से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन रन एक्सप्रेस लखनऊ से सुबह 8:05 बजे रवाना होकर सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली होते हुए मुरादाबाद पहुंचेगी।
मुरादाबाद जंक्शन पर उद्घाटन रन वंदे भारत का आगमन 12:32 बजे होगा। जबकि नियमित रूप से मुरादाबाद सुबह 9:27 बजे आया करेगी। शनिवार को उद्घाटन के मौके पर जनप्रतिनिधियों समेत अन्य अतिथियों को ट्रेन आगमन से करीब 40 मिनट पहले ही बुलाया गया है।
सांस्कृतिक कार्यक्रम 11:30 बजे से शुरू हो जाएंगे और वंदेभारत एक्सप्रेस के प्लेटफार्म एक पर पहुंचने पर फूल वर्षाकर, तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस दौरान वंदे भारत के स्वागत में स्टेशन पर देश प्रेम के तराने गूंजेंगे। सांसद रुचि वीरा, जिले के सभी एमएलसी, विधायकों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है।
यानी लखनऊ से मुरादाबाद पहुंचने में ट्रेन को महज चार घंटे 27 मिनट में पहुंच जाएगी। सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों को यही दूरी तय करने में करीब 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार यात्रियों को लगभग दो घंटे से अधिक की समय बचत मिलेगी।
शुक्रवार को डीआरएम कार्यालय से लेकर रेलवे स्टेशन तक तैयारियां चलती रहीं। ट्रेन के प्रथम आगमन पर स्वागत में स्टेशन परिसर राष्ट्रीय ध्वजों, गुब्बारों और बैनरों से सजाया जाएगा। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
स्टेशन परिसर में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उद्घघाटन रन के अलावा अन्य दिनों यह ट्रेन लखनऊ से सुबह पांच बजे चलेगी और सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली होते हुए मुरादाबाद सुबह 9:27 बजे पहुंचा करेगी।
लखनऊ से सहारनपुर के बीच समय सारिणी
लखनऊ (प्रस्थान) सुबह 05:00 बजे
सीतापुर सुबह 05:55 बजे
शाहजहांपुर जंक्शन सुबह 07:10 बजे
बरेली जंक्शन सुबह 08:08 बजे
मुरादाबाद जंक्शन सुबह 09:27 बजे
नजीबाबाद जंक्शन सुबह 10:45 बजे
रुड़की दोपहर 11:40 बजे
सहारनपुर (अंतिम) दोपहर 12:45 बजे
वापसी रूट: सहारनपुर से 15:00 बजे रवाना, रुड़की 15:35, नजीबाबाद 16:40, मुरादाबाद 18:10, बरेली 19:33, शाहजहाँपुर 20:38, सीतापुर 21:50, लखनऊ 23:00।
लखनऊ-सहारनपुर समेत चार वंदेभारत अब मिलीं
मुरादाबाद रेल मंडल को चौथी वंदेभारत एक्सप्रेस लखनऊ-सहारनपुर के बीच मिली है। इससे पूर्व मेरठ से वाराणसी, देहरादून से लखनऊ, दिल्ली से देहरादून अब चौथी लखनऊ से मुरादाबाद होकर सहारनपुर के लिए वंदेभारत एक्सप्रेस चलेगी।
