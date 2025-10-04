Smart Meter में बढ़ी यूनिट की समस्या को अधिकारियों ने ऐसे किया दूर, उपभोक्ताओं को मिली बराबर रीडिंग

मुरादाबाद में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की बिल संबंधी शिकायतें दूर करने के लिए बिजली विभाग ने चेक मीटर लगाए हैं। जांच में मीटर रीडिंग समान पाई गई जिससे गड़बड़ी की आशंका निर्मूल साबित हुई। अधिकारीयों ने बताया कि समस्या होने पर 1912 पर कॉल करें। पुराने मीटर को भी स्मार्ट मीटर के साथ रखने का विकल्प दिया जा रहा है जिससे उपभोक्ता संतुष्ट हो सकें।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिन बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगे हैं। उन्हें बिल अधिक लग रहा है तो वह स्मार्ट मीटर के साथ एक चेक मीटर भी लगवा सकते हैं। इससे बिल की गड़बड़ी सामने आ जाएगी। बिजली विभाग अधिकारियों ने अलग-अलग क्षेत्र के 10 उपभोक्ताओं के घरों पर चेक मीटर लगाकर स्मार्ट मीटरों को चेक किया। जिसमें मीटर रीडिंग बराबर मिली।

एक भी यूनिट की गड़बड़ी नहीं निकली। वहीं अधिकारियों के अनुसार, बिजली से जुड़ी कोई भी समस्या है तो 1912 पर कॉल करें। उपभोक्ता की समस्या का त्वरित समाधान भी मिलेगा। शिकायत के बाद कांशीराम नगर में शगुफ्तार परवीन के घर चेक मीटर लगाया गया। इनके दोनों मीटर में 456 यूनिट मिली। कांशीराम नगर में अमर सिंह के घर सामान्य चेक मीटर से रीडिंग चेक कराई गई। दोनों मीटरों में ही 1570 यूनिट मिली।