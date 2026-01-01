मेघा मेले के चलते मीरजापुर में दो जनवरी से 15 फरवरी तक रहेगा रूट डायवर्जन, इन वाहनों की होगी नो एंट्री

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन तीन जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक होगा। प्रयागराज से सटे सीमावर्ती जनपद होने के कारण माघ मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही प्रयागराज से वापस विंध्याचल धाम आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन के मार्गो में सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए स्नान तिथि से एक दिन पूर्व व एक दिन बाद तक भारी वाहनों के रूट डायवर्जन रहेगा।

1. औराई व गोपीगंज से वाया शास्त्री ब्रिज, विंध्याचल, जिगना होते हुए प्रयागराज की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को औराई/गोपीगंज से वाया राजातालाब, टेंगरा मोड़ की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। जहां से ये वाहन एनएच 35 व 135 (रीवां-वाराणसी हाइवे) का उपयोग कर हनुमना होते हुए आवागमन कर सकेंगे।

2. औराई व गोपीगंज से वाया शास्त्री ब्रिज होते हुए सोनभद्र व रीवां की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को वाया औराई, राजातालाब, टेंगरा मोड़, सुकृत बॉर्डर होते हुए सोनभद्र, चुनार, लालगंज होते हुए रींवा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।

3. घोरावल व हिंदुवारी मोड़ से वाया मड़िहान होते हुए मीरजापुर की तरफ आने वाले भारी वाहनों को हिंदुवारी मोड़ से नरायनपुर तिराहा, टेंगरा मोड वाराणसी व चुनार, लालगंज होते हुए भेजा जाएगा। 4. केवल एनएच-135-(रीवां-वाराणसी हाईवे) पर ही भारी व कामर्शियल वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी। हिंदुवारी मोड़, सोनभद्र से नरायनपुर तिराहा पर भी भारी वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी। 5. ऐसे भारी वाहन जिनको सामान की आपूर्ति के लिए मीरजापुर शहर में ही आना है, उन वाहनों को यातायात का दबाव कम रहने की दशा में रात्रि 12 बजे से चार बजे तक रामटेक चौराहा बरकछा से शहर में प्रवेश दिया जाएगा।