Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    माघ मेले के लिए मीरजापुर से चलेंगी 62 रोडवेज बसें, हर 15 मिनट पर बस होगी उपलब्ध; श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:41 PM (IST)

    मीरजापुर परिवहन निगम माघ मेले के लिए 62 बसें चलाएगा। ये बसें 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले मेले के लिए प्रयागराज जाएंगी। पीलीकोठी बस स्टैं ...और पढ़ें

    Hero Image

    मीरजापुर रोडवेज बस स्टेशन पर खड़ी बस। 

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। प्रयागराज में तीन जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से शुरू हाे रहे माघ मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए जनपद के परिवहन निगम की ओर से 62 बसें चलाई जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसकी तैयारी कर ली गई है। दो जनवरी की सुबह से यह सारी बसें संचालित होनी शुरू हो जाएंंगी। जनपद के पीलीकोठी बस स्टैंड से प्रत्येक पंद्रह मिनट पर यह बसे मिलेंगी।

    माघ मेले में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु प्रयागराज के संगम में स्नान करने के लिए प्रत्येक स्नान तिथि के दिन आते हैं। तीन जनवरी को पड़ने वाले पौष पूर्णिमा से माघ मेला शुरू हो रहा है, जो शिवरात्रि तक चलेगा।

    इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, उत्तराख्ंड, झारखंड आदि प्रदेशों के साथ लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, आदि जिलों से श्रद्धालु स्नान करने के लिए निकलते हैं। जिनको बेहतर यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए जनपद के परिवहन निगम ने कमर कस ली है।

    यह भी पढ़ें- आ गया नया आदेश: अब सरकारी अस्पतालों में घूमते दिखे आवारा कुत्तों तो प्रभारी चिकित्सक होंगे जिम्मेदार

    जनपद से कुल 62 बसें चलाई जाएंगी। बताया गया कि जिले के परिवहन निगम से इस समय सोनभद्र, भदोही, जौनपुर, अयाेध्या, नई दिल्ली, कानपुर आदि जिलों के लिए 103 बस चलाई जाती है। इसमें से अब 62 बस केवल प्रयागराज के लिए चलाई जाएगी।

    माघ मेला के लिए जनपद से 62 बसें चलाए जाएंगी। यात्री बढ़ेंगे तो चक्कर भी बढ़ाए जाएंगे। रात को यात्री अधिक रहेंगे तो रात को भी बसें भेजी जाएंगी।

                                                                               कल्पना श्रीवास्तव, एआरएम, मीरजापुर।