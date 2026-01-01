माघ मेले के लिए मीरजापुर से चलेंगी 62 रोडवेज बसें, हर 15 मिनट पर बस होगी उपलब्ध; श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। प्रयागराज में तीन जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से शुरू हाे रहे माघ मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए जनपद के परिवहन निगम की ओर से 62 बसें चलाई जाएंगी।

इसकी तैयारी कर ली गई है। दो जनवरी की सुबह से यह सारी बसें संचालित होनी शुरू हो जाएंंगी। जनपद के पीलीकोठी बस स्टैंड से प्रत्येक पंद्रह मिनट पर यह बसे मिलेंगी। माघ मेले में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु प्रयागराज के संगम में स्नान करने के लिए प्रत्येक स्नान तिथि के दिन आते हैं। तीन जनवरी को पड़ने वाले पौष पूर्णिमा से माघ मेला शुरू हो रहा है, जो शिवरात्रि तक चलेगा।

इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, उत्तराख्ंड, झारखंड आदि प्रदेशों के साथ लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, आदि जिलों से श्रद्धालु स्नान करने के लिए निकलते हैं। जिनको बेहतर यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए जनपद के परिवहन निगम ने कमर कस ली है।