निराश्रित-विधवा महिलाओं के लिए सरकार की खास योजना, 90% तक मिलेगी सब्सिडी; यहां करें अप्लाई
पशुपालन विभाग भूमिहीन विधवा और निराश्रित महिलाओं को बकरी पालन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार प्रति जनपद 10 बकरी इकाई स्थापित करेगी जिसमें प्रति इकाई एक नर और पांच मादा बकरी दी जाएंगी। योजना के तहत लाभार्थियों को 90% सब्सिडी मिलेगी और उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लाभार्थियों को धनराशि मिलने के 20 दिन के भीतर पशु खरीदने होंगे।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। पशुपालन विभाग की ओर से सीमांत किसान, भूमिहीन, मजदूर, विधवा, निराश्रित महिलाओं को बकरी पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे आय बढ़ोत्तरी करके आत्मनिर्भर बन सके। योजना से अनुसूचित जाति के पशुपालकों के आर्थिक स्तर में सुधार की व्यापक संभावना है।
उक्त बातें मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. भूपेंद्र कुमार मीरजापुर ने सप्ताह के साक्षात्कार के दौरान संवाददाता अमित कुमार तिवारी से बताया।
कहा कि प्रति जनपद 10 बकरी इकाई स्थापित किया जाएगा। प्रति इकाई एक नर और पांच मादा बकरी उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह 18 वर्ष और उससे अधिक का कोई भी पात्र व्यक्ति भेड़ पालन योजना के तहत भेड़ पालन कर सकता है।
जनपद में 10 यूनिट की स्थापना वित्तीय वर्ष 2025- 26 में की जानी है। प्रति यूनिट 1,70,000 रुपए खर्च होंगे। पालन के लिए समुचित स्थान होना आवश्यक है। चयनित व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के परिजन को तीन वर्ष तक दोबारा लाभ नहीं मिलेगा।
