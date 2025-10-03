इस उन्नत किस्म के बीज से किसान बन सकते हैं आर्थिक रूप से समृद्ध, खेती में होगी बंपर कमाई
कृषि विज्ञान केंद्र बरकछा में रबी सीजन के लिए उन्नत किस्म के तिलहन और दलहन बीजों की बिक्री शुरू हो गई है। किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीज मिलेंगे। सरसों चना मटर और मसूर की विभिन्न उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। किसानों को समय पर बीज खरीदने की सलाह दी जाती है ताकि बुवाई में कोई दिक्कत न हो।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। किसान रबी के मौसम में तिलहन व दलहन फसलों की खेती करके आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र बरकछा में किसानों को उन्नत श्रेणी का अच्छा सरसों का बीज बिक्री की जा रह है।
केंद्र अध्यक्ष डा.श्रीराम सिंह ने बताया कि रबी सीजन में बुवाई के लिए दलहनी और तिलहनी फसलों के आधारीय और प्रमाणित बीज की बिक्री प्रारंभ हो गई है, इस वर्ष बीज की उपलब्धता कम मात्रा में है। किसानों को पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।
सरसों की प्रमाणित बीज में भारत सरसों 7, राधिका और गिरिराज उपलब्ध है। साथ ही आधारीय बीज में बृजराज और आरएच 725 उपलब्ध हैॅ। इसी प्रकार दलहनी फसल चना की शिवा और केशव प्रजातियों का प्रमाणित बीज, मटर की आईपीएफडी 12-2 प्रमाणित बीज, मसूर की आईपीएल 315 और आईपीएल 525 का प्रमाणित बीज उपलब्ध है। किसान ससमय आवश्यकतानुसार बीज क्रय कर सकते हैं, जिससे बुवाई के समय अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़े।
