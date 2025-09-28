बिहार से दिल्ली जा रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में गिरने से मौत, दो दिन बाद उतराया शव

मीरजापुर से खबर है कि बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले टिंकू उर्फ ​​गोलू की विंध्याचल में संदिग्ध परिस्थितियों में कर्णावती नदी में डूबने से मौत हो गई। वह काम के लिए दिल्ली जा रहा था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। बिहार प्रांत के जिला बक्सर स्थित इटाढ़ी थाना-गांव के रहने वाले टिंकू उर्फ गोलू पुत्र गोरखनाथ मौर्या 25 सितंबर को अपने घर से दिल्ली काम करने के लिए जा रहे थे। बक्सर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे।

