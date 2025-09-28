Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार से दिल्ली जा रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में गिरने से मौत, दो दिन बाद उतराया शव

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:04 PM (IST)

    मीरजापुर से खबर है कि बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले टिंकू उर्फ ​​गोलू की विंध्याचल में संदिग्ध परिस्थितियों में कर्णावती नदी में डूबने से मौत हो गई। वह काम के लिए दिल्ली जा रहा था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बिहार से दिल्ली जा रहे युवक की कर्णावती नदी में गिरकर डूबने से मौत।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। बिहार प्रांत के जिला बक्सर स्थित इटाढ़ी थाना-गांव के रहने वाले टिंकू उर्फ गोलू पुत्र गोरखनाथ मौर्या 25 सितंबर को अपने घर से दिल्ली काम करने के लिए जा रहे थे। बक्सर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन जैसे ही विंध्याचल पहुंची कि संदिग्ध परिस्थितियों में कर्णावती नदी में गिर गए। तैरना नहीं जानने के कारण डूब गए। दो दिन बाद उनका शव नदी में उतराया ताे ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। विंध्याचल पुलिस ने शव पानी से बाहर निकलवाया।

    युवक की जेब में मिले आधार कार्ड से बक्सर जिले की पुलिस को सूचना दी। रविवार को मृतक के ससुर विनोद कुमार कुशवाहा निवासी बकसरा थाना इटाढ़ी जिला बक्सर बिहार कुछ रिश्तेदारों के साथ पोस्टमॉर्टम हाउस पर पहुंचे।

    बताया कि उनका दामाद टिंकू कैसे नदी में गिरा या उसे किसी ने गिराया इसकी जांच की जाए, जिससे सच्चाई का पता लग सके। फिलहाल विंध्याचल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है।

    यह भी पढ़ें- बलिया में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने CHC में किया हंगामा