बलिया में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने CHC में किया हंगामा

बलिया के बांसडीह में हृदय रोगी सुगंधी देवी की अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया जिसे पुलिस ने शांत कराया। सुगंधी देवी को हार्ट और ब्लड प्रेशर की समस्या थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में रही।

जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को इलाज के दौरान एक हृदय रोगी महिला की मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल पंहुचे स्वजनों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन बांसडीह पुलिस की मुस्तैदी से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।

क्षेत्र के नकहरा तिवारी गांव की निवासी सुगंधी देवी को काफी समय से हार्ट और ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। रविवार की दोपहर अचानक उनकी तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई। घर पर कोई स्वजन मौजूद नहीं होने के कारण, वह पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ उपचार के लिए सीएचसी बांसडीह पहुंची। जहां इलाज के दौरान सुगंधी देवी की हालत और बिगड़ने लगी। मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।