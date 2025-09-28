Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बलिया में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने CHC में किया हंगामा

    By Neeraj Chaubey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:51 PM (IST)

    बलिया के बांसडीह में हृदय रोगी सुगंधी देवी की अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया जिसे पुलिस ने शांत कराया। सुगंधी देवी को हार्ट और ब्लड प्रेशर की समस्या थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में रही।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीएचसी में इलाज के दौरान महिला की मौत पर परिजनों मे किया हंगामा।

    जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को इलाज के दौरान एक हृदय रोगी महिला की मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल पंहुचे स्वजनों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन बांसडीह पुलिस की मुस्तैदी से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्षेत्र के नकहरा तिवारी गांव की निवासी सुगंधी देवी को काफी समय से हार्ट और ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। रविवार की दोपहर अचानक उनकी तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई।

    घर पर कोई स्वजन मौजूद नहीं होने के कारण, वह पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ उपचार के लिए सीएचसी बांसडीह पहुंची। जहां इलाज के दौरान सुगंधी देवी की हालत और बिगड़ने लगी। मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।

    लेकिन, मरीज के साथ कोई करीबी स्वजन नहीं होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल ले जाने में देरी हुई। इसी बीच, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई।

    महिला की मौत की सूचना पाकर घरवाले तत्काल सीएचसी पहुंचे और अस्पताल परिसर में हंगामा करने की कोशिश करने लगे। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर मौजूद कोतवाल राकेश उपाध्याय ने तत्काल मोर्चा संभाला।

    उन्होंने परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की इस तत्परता के कारण बड़ा विवाद होने से टल गया। बाद में, घरवाले बिना किसी पोस्टमॉर्टम के ही शव को अपने साथ लेकर घर चले गए।

    यह भी पढ़ें- अमेठी में वाहन सीखने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग फीस में मिलेगी इतने प्रतिशत की छूट, RTO का संचालकों को सख्त निर्देश