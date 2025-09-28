अमेठी में वाहन सीखने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग फीस में मिलेगी इतने प्रतिशत की छूट, RTO का संचालकों को सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, अमेठी। महिलाओं व बालिकाओं का सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति 5.0 अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तरह-तरह की गतिविधियां आयोजित कर महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जा रही हैं। अभियान में भागेदारी निभाते हुए एआरटीओ प्रशासन ने वाहन सीखने के प्रशिक्षण शुल्क में महिलाओं को छूट देने के निर्देश दिए हैं।

RTO प्रशासन महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान से सशक्तिकरण, सुरक्षा व सम्मान महिलाओं को मिलेगा। इससे वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगी और अपने अधिकारों के प्रति सजग होगी।

बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए महिलाओं को वाहन सीखने के प्रशिक्षण शुल्क में 25 फीसद छूट देने के निर्देश मोटर ट्रेनिंग संचालकों को दिए गए हैं।

कार्यालय में महिलाओं के समस्या का समाधान करने के लिए अलग से विंडो बनाया गया है। इसके साथ ही स्कूलों में पहुंचकर प्रधानाचार्य को प्रार्थना सभा में महिला अधिकारों की जानकारी देने को कहा गया है।

बस में डायल 112 हेल्पलाइन नंबर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे स्कूल व घर आते-जाते समय छात्राएं विषम परिस्थितियों में हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सके।

यह भी पढ़ें- अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर बनाए जाएंगे 10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इन जगहों को किया गया चिह्नित