अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर बनाए जाएंगे 10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इन जगहों को किया गया चिह्नित

सुरेंद्र कुमार, अहमदपुर (बाराबंकी)। अयोध्या-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे स्थल चिह्नित किए गए हैं, जहां पर जलभराव की समस्या रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की नई पहल से जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी और बरसात के पानी को संरक्षित भी किया जा सकेगा। हाईवे पर पानी भरने वाले स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की तैयारी है।

लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर कई स्थानों पर बारिश के दौरान पानी भरने से स्थानीय लोगों व राहगीरों को आवागमन में समस्या होती है। सफेदाबाद, असैनी फ्लाईओवर के पास, कोटवासड़क, मोहम्मदपुर कीरत सहित 10 जगहों पर जलभराव होता है।

सफेदाबाद सहित अन्य जगहों पर ड्रेन निर्माण के बाद भी जलभराव से निजात नहीं मिली है। ज्यादा बरसात होने के बाद स्थानीय दुकानों व सर्विस रोड पर पानी भर जाता है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है।

हाईवे की कार्यदायी संस्था सूर्या कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अमर चौधरी ने बताया कि पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव से निजात और जल संरक्षण को लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है।

यहां लगेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

अयोध्या हाईवे के किनारे करीब 10 जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाएंगे। सफेदाबाद में लगभग चार जगहों को चिह्नित किया गया है। यहां जलभराव की ज्यादा समस्या रहती है। असैनी फ्लाई ओवर के पास दो जगहों पर बनेंगे।