मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 3 जनवरी 2026 की शाम तक सुर्खियों में रहीं
जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास के जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं।
सामूहिक दुष्कर्म कर मासूम की हत्या करने के दोनों आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार
बुलंदशहर : सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में साढ़े चार साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म कर हत्या करने के दोनों आरोपित को पुलिस ने शुक्रवार की रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए हैं। इनके पास से 315 बोर के दो तमंचे भी बरामद हुए हैं।
शुक्रवार की शाम छत पर खेल रही बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद आरोपितों ने हत्या कर शव मकान के पीछे खेत में फेंक दिया था। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान राजू पुत्र राधे श्याम निवासी भगवानपुर थाना रहरहा बाजार जनपद बलरामपुर और वीरू कश्यप पुत्र रमेश कश्यप निवासी गोला गौरखनाथ थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी के रूप में हुई है।
आइपीएल नहीं खेलेंगे मुस्ताफिजुर, संगीत सोम बोले, यह सनातनियों की जीत
मेरठ : बीसीसीआइ के के निर्देश के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान 26 मार्च से शुरू हो रहे आइपीएल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। बोर्ड सचिव देवाजीत सैकिया द्वारा फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को रिलीज करने के निर्देश दिए जाने पर पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआइ ने सनातनियों की भावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है। यह फैसला करोड़ों सनातनियों की जीत है। दरअसल, ने बांग्लादेशी क्रिकेटर की बोली लगाने पर शाहरुख खान का विरोध किया था।
पुलिस का घेराव कर आरोपित महिला को छुड़ाया
सहारनपुर: नगर के निकटवर्ती गांव घाटमपुर में वांछित को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने घेराव करके आरोपित को छुड़ा लिया। बाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची तो सभी आरोपित फरार हो गए। शनिवार को चौकी इंचार्ज नीरज पवार ग्राम घाटमपुर में एक महिला तस्कर को पकड़ने के लिए गांव में पहुंचे तो मौके पर अन्य ग्रामीणों ने पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया वही चौकी इंचार्ज से गरमा गरम बहस हुई और पुलिस का घेराव कर आरोपी फरार हो गई जिसका एक वीडियो इंटरनेट पर भी प्रसारित हो रहा है।
चोरों को पकड़कर कमरे में किया बंद, वीडियो वायरल
बागपत : गांव बसौद के एक धर्मकांटे पर बैट्री चोरी करते दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उन दोनों को कमरे में बंद किया। उनका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। बाद में उन दोनों को पुलिस को सौंपा गया। पुलिस मामले की जांच में लगी है।
भाजपा का झंडा लगी स्कार्पियो में सवार लोगों ने पेट्रोलपंप कर्मी को पीटा, सीसीटीवी में दिखे
सहारनपुर : दिल्ली रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाल रहे कर्मचारी के साथ भाजपा का झंडा लगी स्कार्पियो में सवार होकर पहुंचे पांच-छह लोगों ने मारपीट कर दी। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
शामली शुगर मिल में टरबाइन फटा, बड़ा हादसा होने से टला
शामली : शामली शुगर मिल में शुक्रवार आधी रात को टरबाइन फट गया। हालांकि उसके आसपास कोई श्रमिक नहीं था, जिस कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आनन-फानन में मशीनों को बंद किया गया। 24 घंटे के लिए पेराई भी बंद हो गई। मिल में नई टरबाइन के लिए कार्य चल रहा है। इससे पहले दो साल पहले भी शामली शुगर मिल में पेराई ठप हो गई थी.
सऊदी अरब से फेसबुक लाइव में स्योहारा पालिकाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी
बिजनौर : स्योहारा नगर पालिकाध्यक्ष फैसल वारसी को सऊदी अरब के रियाद शहर में रह रहे स्योहारा निवासी एक युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। युवक ने प्रिंस स्योहारवी नाम की फेसबुक आईडी पर लाइव के जरिए धमकी दी। आरोपित ने गाली गलौच व अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी। पालिकाध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
भाकियू अराजनैतिक ने घेरा एसएसपी कार्यालय
मुजफ्फरनगर : औद्योगिक इकाइयों में ईंधन के रूप में प्रयोग हो रहे कचरे को लेकर भाकियू अराजनैतिक के कार्यकर्ता ने उग्र प्रदर्शन किया। एसएसपी कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह और प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कचरा माफिया काे ललकारा। साथ ही दूसरे किसान संगठन पर कटाक्ष भी किया। शाम तक धरना जारी रहा। वहीं, कार्यकर्ताओं के वाहनों की वजह प्रकाश चौक से लेकर महावीर चौक और कोर्ट रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था बाधित रही। लोगों को जाम में फंस कर परेशान होना पड़ा।
