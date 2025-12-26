मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 26 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। 500 करोड़ की जीएसटी चोरी में एसटीएफ ने आठ आरोपित पकड़े मेरठ : एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 500 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने के आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ करने में जुटी है। इसके अलावा जीएसटी विभाग भी आरोपितों से पूछताछ कर रहा है। एसटीएफ ने मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली से इन आरोपितों को पकड़ा है। आरोपितों के पास से कई लक्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं।

इंस्टाग्राम पर मोहब्बत, शादी के लिए बिजली के टावर पर चढ़ गई युवती मेरठ : इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवक और युवती में प्यार हो गया। बात परिवार तक पहुंची तो शादी से इन्कार कर दिया गया। शादी करने के लिए युवती बिजली के टावर पर चढ़ गई। ऐलान कर दिया कि यदि प्रेमी से शादी नहीं हुई तो वह कूद कर जान दे देगी। पुलिस ने प्रेमी को मौके पर बुलाया और शादी के लिए हामी भराई, पांच घंटे बाद युवती टावर से नीचे उतरी। इंस्पेक्टर सुमन कुमार ने बताया कि युवती और युवक को थाने लाकर दोनों की काउंसलिंग की जा रही है।

मुठभेड़ में दो गोतस्करों को लगी गोली, पुलिस ने दबोचे सहारनपुर: देवबंद पुलिस और गोतस्करों के बीच गुरुवार देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बाइक सवार दो गोतस्करों को गोली लग गई। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक बदमाश गैंगस्टर का अपराधी है, जिस पर 10 से ज्यादा मुकदमे हैं।

वेयर हाउस पर देशी घी के नमूने लिए बुलंदशहर : खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने सिकंदराबाद में स्थित फिलिपकार्ट के वेयर हाउस पर छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा की टीम ने देशी घी के तीन नमूने लिए। साथ ही वहां पर जल्द एक्सपायर होने वाले सामानों के संबंध में कंपनी को नोटिस दिया है कि ऐसे सामानों की आनलाइन बिक्री न करें।

उद्यमियों और भाकियू नेताओं में तकरार, हंगामा मुजफ्फरनगर : दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से आरडीएफ के नाम पर कचरा लाने से रोकने को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उद्यमियों के साथ जिला पंचायत सभागार में मीटिंग हुई। उद्यमियों ने कहा कि सरकार की अनुमति से आरडीएफ जलाया जा रहा है, हम दबाव और दहशत के कारण उद्योग नहीं चला पाएंगे। वहीं, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आरडीएफ के नाम पर कचरा जिले में नहीं आने देंगे, एक जनवरी से कचरा लाने वाले वाहनों के टायरों में भाला घोंप देंगे। इसको लेकर मीटिंग में हंगामे की स्थिति बनी रही।

छात्रा का पीछा कर छेड़छाड़ करता है युवक, मुकदमा शामली : कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी महिला ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री का एक मुस्लिम युवक आए दिन पीछा करता है। कई बार उसके साथ छेड़छाड़ कर चुका है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।