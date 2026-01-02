मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 2 जनवरी 2026 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास के जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। मामूली कहासुनी पर दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग मेरठ : जाकिर कालोनी में दो युवकों में मामूली कहासुनी हो गई। देर रात दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इसके बाद एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि गोली लगने से कोई घायल नहीं हुआ। एक आरोपित ने उस सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी निकाल ली जिसमें फायरिंग की घटना कैद हुई थी। पुलिस ने फायरिंग के एक आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल व जबरन निकाली गई डीवीआर भी बरामद कर ली है। बाकी आरोपितों की पुलिस तलाश कर रही है।

रोडवेज डिपो से चोरी हो गईं 15 बसों की बैट्रियां बागपत : बड़ौत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का फायदा उठाते हुए चोरों ने रोडवेज डिपो में खड़ी 15 बसों की बैट्रियां और डीजल चोरी कर लिया। डिपो में दो सुरक्षा गार्ड समेत चार कर्मचारी सोते रह गए। फोरमैन की ओर से बड़ौत कोतवाली में तहरीर दी गई है। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

हाईवे पर केक काटकर हुड़दंग मचाने वाले 10 युवक गिरफ्तार बिजनौर : नजीबाबाद के पास गांव पूरनपुर गढ़ी के पास करीब 30 युवकों ने मेरठ-पौड़ी हाईवे के बीच में पहले बाइक खड़ी कर केक काटा। इसके बाद एक-दूसरे केक फेंका और काफी देर तक हुडदंग मचाया। इस दौरान कई युवक डिवाडर पार कर हाईवे की दूरी सड़क पर भी चले गए थे। प्रकरण की वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस हरकत में आई और 10 युवकों को गिरफ़्तार कर लिया है। अन्य की तलाश जारी है।

नया मुकदमा दर्ज होते ही गैंग्स्टर ने खुद को बेड़ियों में जकड़ा, वीडियो वायरल शामली : गैंग्स्टर फिरोज खान के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। झिंझाना थाने पहुंचकर पुलिस से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में फिरोज, उसकी बहन और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद फिरोज ने खुद के बेड़ियां पहने हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया है। फिरोज वीडियो में दावा कर रहा है कि उसने बेड़ियां पहनकर वेल्डिंग कर ली हैं। अब वह घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसने इंसाफ मिलने तक खुद को घर में हाउस अरेस्ट कर लिया है, जिससे उस पर अब किसी तरह का कोई मुकदमा न हो। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है।

बनैली नदी पर 19 करोड़ से बनेगा 119 मीटर लंबा नया पुल बिजनौर : भूतपुरी जसपुर मार्ग पर भूतपुरी तिराहे के निकट बनैली नदी के नए पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। नया पुल की लंबाई 119 मीटर होगी और 19 करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा। नया पुल पुराने पुल के पास ही बनाया जाएगा। पुराना पुल जर्जर होने के बाद नए पुल का प्रस्ताव बनाकर पिछले दिनों भेजा गया था। शुक्रवार को बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुशांत सिंह ने भूमि पूजन कर पुल का शिलान्यास किया।

विदेश भेजने के नाम पर युवक से हजारों रुपये की ठगी सहारनपुर: गांव पांडोली निवासी गुलनवाज ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पीड़ित के अनुसार रुड़की निवासी एक व्यक्ति स्वयं को एजेंट बताकर विदेश भेजने का काम करता है। गुलनवाज ने बताया कि उक्त एजेंट ने उसे सऊदी अरब में ड्राइवरी की नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था। इसके एवज में आरोपित ने उससे 70 हजार रुपये ले लिए और आवश्यक प्रक्रिया का हवाला देकर उसे दिल्ली भेज दिया। पीड़ित का कहना है कि जब वह दिल्ली पहुंचकर एजेंट द्वारा बताए गए उसके साथी से वीजा की मांग करने लगा तो उसने वीजा देने से साफ इन्कार कर दिया।