हाईवे पर बीच सड़क पर बाइक खड़ी की, केक काटकर मनाया नया साल, जमकर हुड़दंग, दस युवक गिरफ्तार
Bijnor News : बिजनौर में नए साल पर युवकों द्वारा हाईवे पर केक काटकर हुड़दंग मचाने के दो वीडियो वायरल हुए हैं। पूरनपुर गढ़ी बाईपास पर 25-30 युवकों ने ब ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, नजीबाबाद (बिजनौर)। नए साल पर हाईवे पर केक काटकर हुड़दंग मचाते युवकों के दो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में आरोपित युवक केक काटते और एक-दूसरे के मुंह पर लगाते दिख रहे हैं। वीडियो पूरनपुर की तरफ हरिद्वार-कोटद्वार बाईपास का बताया जा रहे हैं। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपित युवकों की पहचान कर रही है। शुक्रवार को दस युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।
गुरुवार को कोतवाली नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम पूरनपुर गढ़ी बाईपास पर कुछ युवकों ने केक काटकर हुड़दंग किया। किसी ने इसके वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिए। इस घटना के दो वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें से एक दो मिनट 36 सेकेंड और दूसरा 32 सेकेंड का है। युवकों की संख्या 25 से 30 के बीच है। वीडियो में ट्रैक्टर-ट्राली भी पास में खड़ी दिख रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहां कोटद्वार और हरिद्वार को जाने वाले बाईपास पर कुछ युवकों ने बीच सड़क पर बाइक पर रखकर केक काटा और जमकर हुड़दंग किया। युवकों ने हाईवे पर न केवल केक काटा, बल्कि एक-दूसरे के मुंह पर केक फेंकने के साथ सड़क पर बिखेरा भी। इससे सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। कोतवाल राहुल सिंह ने बताया कि वीडियो देखकर युवकों की पहचान की गई और दस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
शादी का झांसा देकर युवक चार वर्ष तक युवती से करता रहा दुष्कर्म
संवाद सूत्र जागरण, हीमपुर दीपा (बिजनौर)। हीमपुर दीपा क्षेत्र की एक गांव की युवती ने 31 दिसंबर को दी तहरीर में बताया कि उसके ही गांव के ही एक युवक ने शादी का झांसा देकर उससे चार वर्ष तक दुष्कर्म किया। जब जब वह शादी के लिए युवक से गुहार लगाती थी तब युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी के विरुद्ध आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।
प्रभारी निरीक्षक जय भगवान ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को नामजद आरोपित युवक अरशद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। जहां उसे जेल भेज दिया गया।
