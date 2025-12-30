New Year पार्टी करने वाले ध्यान दें, शराब पीकर ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई, पुलिस, PAC व RAF की होगी शहर में तैनाती
मेरठ पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए सुरक्षा का एक्शन प्लान जारी किया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने और स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एसएसपी डॉ. व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। नए साल को लेकर पुलिस ने सुरक्षा का एक्शन प्लान जारी कर दिया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और स्टंट करने वालों को हवालात भेजा जाएगा। ऐसे में अगर आप पार्टी करने जा रहे हैं तो चालक को साथ लेकर चलें। पुलिस ब्रेद एनालाइजर से चेकिंग करेगी। एल्कोहल की पुष्टि होने पर कार्रवाई होगी।
बुधवार से लेकर गुरुवार तक पुलिस की ड्यूटी फिक्स करते हुए एसएसपी डा. विपिन ताडा ने यह आदेश जारी किया है। सादी वर्दी में महिला पुलिस और एलआइयू की टीम भी सार्वजनिक स्थानों पर तैनात कर दी गई है, जो गोपनीय तरीके से जानकारी जुटा रही है। माल, रेस्तरां और होटलों में आयोजित कार्यक्रमों पर भी पुलिस की निगरानी रहेगी।
मानक पूरे नहीं करने वाले होटलों में कार्यक्रम नहीं होने दिए जाएंगे। बाहर से म्यूजिक सिस्टम बुलाने वाले रेस्टोरेंट व बाइक स्टंट करने वालों पर विशेष नजर रहेगी। नए साल की पार्टी में कौन सी शराब परोसी जा रही है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। होटल या रेस्टोरेंट स्वामी कार्यक्रम स्थल पर निजी सुरक्षा गार्ड, फायर फाइटर, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था जरूरी रखें। रात 10 बजे के बाद कहीं भी म्यूजिक सिस्टम या लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे। शिकायत आने पर कार्यक्रम आयोजक पर कार्रवाई की जाएगी।
नए साल पर इस तरह रहेगी सुरक्षा व्यवस्था
- 14 सेक्टर, नौ जोन में बांटा गया शहर।
- 3 कंपनी पीएसी और आरएएफ लगाई गई।
- 52 दारोगा, 500 हेडकांस्टेबल तैनात रहेंगे।
- 1000 कांस्टेबल भी लगाए गए हैं।
- 320 महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगी।
- 14 थाना प्रभारी और नौ सीओ भी करेंगे निगरानी।
यह भी पढ़ें- परीक्षा देने तमंचा लेकर पहुंचे बीफार्मा के छात्र को मेरठ पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार लेकर आने का यह बताया कारण
नए साल का जश्न मनाएं, कानून व्यवस्था प्रभावित न करें
एसएसपी डा. विपिन ताडा ने कहा कि नए साल का जश्न मनाएं। सभी की सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगा हुआ है। कानून व्यवस्था प्रभावित करने और शराब पीकर वाहन चलाने वाले को रात हवालात में गुजारनी पड़ेगी। कोई परेशानी होने पर यूपी-112 पर काल कर शिकायत दर्ज कराएं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचेगी। सभी पीआरवी को भी मुस्तैद कर दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।