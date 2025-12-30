New Year पार्टी करने वाले ध्यान दें, शराब पीकर ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई, पुलिस, PAC व RAF की होगी शहर में तैनाती

जागरण संवाददाता, मेरठ। नए साल को लेकर पुलिस ने सुरक्षा का एक्शन प्लान जारी कर दिया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और स्टंट करने वालों को हवालात भेजा जाएगा। ऐसे में अगर आप पार्टी करने जा रहे हैं तो चालक को साथ लेकर चलें। पुलिस ब्रेद एनालाइजर से चेकिंग करेगी। एल्कोहल की पुष्टि होने पर कार्रवाई होगी।

बुधवार से लेकर गुरुवार तक पुलिस की ड्यूटी फिक्स करते हुए एसएसपी डा. विपिन ताडा ने यह आदेश जारी किया है। सादी वर्दी में महिला पुलिस और एलआइयू की टीम भी सार्वजनिक स्थानों पर तैनात कर दी गई है, जो गोपनीय तरीके से जानकारी जुटा रही है। माल, रेस्तरां और होटलों में आयोजित कार्यक्रमों पर भी पुलिस की निगरानी रहेगी।

मानक पूरे नहीं करने वाले होटलों में कार्यक्रम नहीं होने दिए जाएंगे। बाहर से म्यूजिक सिस्टम बुलाने वाले रेस्टोरेंट व बाइक स्टंट करने वालों पर विशेष नजर रहेगी। नए साल की पार्टी में कौन सी शराब परोसी जा रही है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। होटल या रेस्टोरेंट स्वामी कार्यक्रम स्थल पर निजी सुरक्षा गार्ड, फायर फाइटर, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था जरूरी रखें। रात 10 बजे के बाद कहीं भी म्यूजिक सिस्टम या लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे। शिकायत आने पर कार्यक्रम आयोजक पर कार्रवाई की जाएगी।