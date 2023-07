Delhi-Meerut Expressway Accident में 6 की मौत, मेरठ के नरेंद्र का परिवार खत्म, खाटू श्याम जा रहे थे कार सवार

Delhi-Meerut Expressway accident हादसे के वक्त बस गलत दिशा में आ रही थी। कार मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रही थी और आरोपित बस चालक गाजीपुर में सीएनजी भरवाने के बाद गलत दिशा से क्रासिंग रिपब्लिक की ओर लौट रहा था।‌ मेरठ के धनपुर निवासी नरेंद्र अपने परिवार के साथ राजस्थान खाटू श्याम जा रहे थे। छह मौतों से गांव में कोहराम मचा है।

Delhi-Meerut Expressway accident धनपुर में मचा कोहराम, व्यापारी का परिवार घटना स्थल पर हुआ रवाना

मेरठ, जागरण संवाददाता। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर हादसे के व्यापारी के परिवार के छह लोगों की मौत के बाद धनपुर गांव में कोहराम मच गया है। परिवार के लोग हादसे स्थल पर पहुंच गए है। जयपाल के दोनों बेटे नरेंद्र यादव और धर्मेंद्र यादव का परिवार खाटू श्याम जा रहा था। खाटू श्याम जाने के लिए निकला था परिवार इंचौली के धनपुर गांव निवासी जयपाल यादव के तीन बेटे है, बड़ा जितेंद्र यादव उससे छोटा नरेंद्र यादव और सबसे छोटा धर्मेंद्र यादव है। नरेंद्र की शोभापुर बस स्टैंड पर बिजली की दुकान है, जबकि धर्मेंद्र खेती करते है। मंगलवार की सुबह साढ़े चार बजे नरेंद्र ओर धर्मेंद्र का परिवार सुबह साढ़े चार बजे खाटू श्याम जाने के लिए कार में सवार होकर निकला था। सुबह छह बजकर पांच मिनट पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर रांग साइड आ रही बस से टकराने के बाद नरेंद्र उनकी पत्नी अनीता, बेटे हिमांशु, करकित ओर धर्मेंद्र की पत्नी बबीता, बेटी वंशिका की मौत हो गई। हादसे में खत्म हुआ नरेंद्र का पूरा परिवार हादसे की सूचना बड़े भाई जितेंद्र यादव को लगी। उसका पूरा परिवार घटना स्थल पर पहुंच गया है। हादसे में नरेंद्र का पूरा परिवार खत्म हो चुका है, जबकि धर्मेंद्र और उनका बेटा घायल है। हादसे के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। जितेंद्र यादव ने बताया कि परिवार में कुछ भी नहीं बचा है। पूरे परिवार का मुखिया नरेंद्र यादव था। नरेंद्र ओर धर्मेंद्र दोनों भाईयों का पूरा परिवार ही सुबह घर से निकला था।

