CCTV में दिखा भीषण हादसा: गाजियाबाद में DME पर 8 KM गलत दिशा में मौत बनकर दौड़ती रही बस, उजड़ा परिवार

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। Delhi Meerut Expressway Accident : दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में चल रही स्कूल बस की टक्कर से टीयूवी कार सवार छह लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा अकबरपुर बहरामपुर के पास थाना क्रासिंग रिपब्लिक क्षेत्र में मंगलवार सुबह छह बजे हुआ।

कार मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रही थी और आरोपित बस चालक गाजीपुर में सीएनजी भरवाने के बाद गलत दिशा से क्रासिंग रिपब्लिक की ओर लौट रहा था।‌

बस खाली थी और चालक धर्मेंद्र के नशे में होने की भी बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपित चालक को हिरासत में ले लिया है। मृतकों में इंचौली (मेरठ) के नरेंद्र, अबिता, हिमांशु, दीपांशु, वंशिका व एक अन्य शामिल हैं। सभी खाटूश्याम दर्शन के लिए जा रहे थे।

डीएमई पर गलत दिशा में चलने वालों और प्रतिबंधित वाहन के खिलाफ कार्रवाई के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा के बाल भारती पब्लिक स्कूल की बस के चालक ने दिल्ली से डीएमई पर प्रवेश किया और आठ किलोमीटर तक गलत‌ दिशा में मौत बनकर दौड़ती रही। सुबह के समय पुलिस की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आठ किलोमीटर के दायरे में कहीं भी बस को नहीं रोका गया।

एलिवेटेड रोड के पास से डीएमई पर प्रवेश‌‌ करते समय पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। हालांकि यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी सुबह आठ बजे से शुरू होती है।

हालांकि अलग-अलग थानों की पीसीआर व लैपर्ड के गश्त के दावे किए जाते हैं, लेकिन कौशांबी, इंदिरापुरम, क्रासिंग रिपब्लिक व विजयनगर थाने के भी किसी पुलिसकर्मी ने इसके बारे में सूचना नहीं दी। हादसा इतना भीषण हुआ कि कार का काट-काटकर शव निकालने पड़े।

एडीसीपी यातायात रामानंद कुशवाहा का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। बस चालक की गलती से हादसा हुआ है।

#WATCH | RK Kushwaha, ADCP (traffic) says, "...Six people died on the spot, and two are critically injured. The bus driver was coming from the wrong direction after getting CNG from Ghazipur in Delhi. The TUV was coming from Meerut's direction and was on its way to Gurugram. It… pic.twitter.com/2mszamt7pi— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 11, 2023