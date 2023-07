गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, बस की टक्कर से कार सवार छह लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक एनएच-9 पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर हुए इस हादसे में छह लोगों की मौत की सूचना है जिसमें 2 पुरुष 2 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक थाना विजय नगर और टिगरी के बीच एक्सप्रेस-वे पर बस और कार में भिड़ंत हो गई।

गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक एनएच-9 पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर हुए इस हादसे में छह लोगों की मौत की सूचना है, जिसमें 2 पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, थाना विजय नगर और टिगरी के बीच एक्सप्रेस-वे पर स्कूल बस और कार में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में छह लोगों की जान गई है। हादसे के वक्त खाली थी स्कूल बस गनीमत यह थी कि हादसे के वक्त स्कूल बस खाली थी। कहा जा रहा है कि बस के रॉन्ग साइड आने से हादसा हुआ है। टीयूवी वैन में सवार परिवार मेरठ का रहने वाला है। कार सवार परिवार खाटू श्याम जा रहा था। कार में कुल 08 लोग मौजूद थे, जिसमें 06 लोगों की मौत हो गई जबकि 02 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद पुलिस मौके पर राहत कार्य में जुटी है। विपरीत में वाहन आना हादसे का कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। सीएम योगी ने जताया दुख हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। #UPCM @myogiadityanath ने जनपद गाजियाबाद में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुःख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल घायलों को…— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 11, 2023 VIDEO: गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, रॉन्ग साइड आ रही बस और वैन की टक्कर में 6 लोगों की मौत विजय नगर थाना क्षेत्र के तिगरी गोल चक्कर के पास मंगलवार सुबह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। यहां रॉन्ग साइड आ रही बस और कार की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत pic.twitter.com/Mi82P5Mmh9— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) July 11, 2023

Edited By: Abhishek Tiwari