मेरठ में कम नहीं हो रहीं House Tax बिलों से जुड़ी परेशानी, किसी का आवासीय हो गया कामर्शियल... कहीं पहुंच गए दो-दो बिल

जागरण संवाददाता, मेरठ। नगर निगम ने शुक्रवार को मुख्यालय, कंकरखेड़ा और शास्त्रीनगर जोनल कार्यालयों पर गृहकर समाधान शिविर आयोजित किया। शिविरों में बढ़े बिलों की शिकायत लेकर 250 से ज्यादा भवन स्वामी पहुंचे। सत्यापन में किसी का आवासीय बिल कामर्शियल निकला तो किसी के घर दो बिल पहुंचने की शिकायत मिली।

कुछ भवन स्वामी जलकर व जलमूल्य दोनों ही रसीदें लेकर पहुंचे। भवन स्वामी निगम अधिकारियों से यही पूछते रहे कि उनका बिल बढ़ कैसे गया। अधिकारी बिल लेते, जीआइएस आइडी के लिंक पर जाते। पीटीआइएन संख्या डालते और भवन स्वामी को उनके मकान की जीआइएस सर्वे के दौरान ली गई फोटो दिखाते।

भवन स्वामी की हां करने पर बिल संशोधन के लिए दोबारा गणना करते। सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक शिविर में बिल संशोधन के लिए स्वकर फार्म भरवाए गए। जिनके दो बिल पहुंच गए थे, उनकी नई आइडी को निरस्त करते हुए पहले बिल को मान्य किया गया। जलकर व जलमूल्य में से एक ही ज्यादा धनराशि वाला बिल जमा करने के लिए कहा गया। शास्त्रीनगर जोनल कार्यालय में नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने खुद कमान संभाली।

न्यू डिफेंस कालोनी स्थित कंकरखेड़ा जोनल कार्यालय पर अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एसके गौतम ने सुनवाई की। यहां पर लगभग 81 लोग व पल्लवपुरम स्थित अंसल टाउन के 22 लोग पहुंचे। सभी की आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए स्वकर फार्म भरवाए गए।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि कुछ मामले ऐसे भी रहे, जिनको पहले आवासीय गृहकर का बिल जा रहा था। लेकिन उन्होंने मकान में छोटी सी दुकान भी बना रखी है। जीआइएस सर्वे के दौरान ऐसे भवनों को कामर्शियल भवनों की श्रेणी में ले लिया गया है। जिससे उनका इस साल का बिल कामर्शियल हो गया है। इसके चलते उनके बिल बढ़ गए। लोगों की आपत्ति पर उनके सामने दोबारा गणना करके उन्हें बताया गया।