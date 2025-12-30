सोफिया गर्ल्स स्कूल मेरठ की बास्केटबॉल खिलाड़ी नव्या की बड़ी उपलब्धि, SGFI नेशनल गेम्स के लिए हुआ चयन

जागरण संवाददाता, मेरठ। सोफिया गर्ल्स स्कूल मेरठ की प्रतिभाशाली बास्केटबाल खिलाड़ी नव्या रावत ने जिले और स्कूल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। नव्या का चयन स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (SGFI) नेशनल गेम्स के लिए सीआईएससीई इंडिया बास्केटबॉल टीम में हुआ है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता एक से छह जनवरी 2026 तक राजस्थान के बाड़मेर में आयोजित की जाएगी, जहां नव्या सीआईएससीई का प्रतिनिधित्व करेंगी।

अक्टूबर में गोरखपुर में आयोजित सीआईएससीई बास्केटबॉल नेशनल्स में नव्या ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। अपने दमदार खेल, अनुशासन और निरंतरता के बल पर उन्होंने पहली ही बार में सीआईएससीई इंडिया टीम में जगह बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की।

सोफिया गर्ल्स स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर मीना ने नव्या और उनके कोच अदन मिर्जा को बधाई देते हुए इसे स्कूल और मेरठ जिले के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि सोफिया गर्ल्स स्कूल लगातार राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर रहा है।

सिस्टर मीना ने यह भी उल्लेख किया कि स्कूल से अंडर-14 वर्ग में अनन्या सक्सेना और अंडर-17 वर्ग में आयुशी, तनिष्क और सौम्या बाना का एसजीएफआई खेलों में नियमित चयन हो चुका है। वहीं जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन मेरठ के सचिव मिर्जा बेग और अध्यक्ष सौरभ जैन ने नव्या के चयन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि मेरठ के उभरते बास्केटबॉल भविष्य को दर्शाती है।

नव्या रावत स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा हैं। उन्होंने बास्केटबॉल की शुरुआत कक्षा सात में की थी, तभी से कोच अदन मिर्जा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण कर रही हैं।