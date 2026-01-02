नए साल के जश्न के नाम पर युवकों ने दून हाईवे पर किया हुड़दंग, कार के बोनट पर चढ़कर किया डांस; वीडियो वायरल
नए साल के जश्न में मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में युवकों ने दून हाईवे पर खिर्वा फ्लाईओवर पर कार रोककर हुड़दंग किया। कुछ युवक कार के बोनट पर चढ़कर नाचते ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। नए साल के जश्न की खुमारी में युवकों ने बुधवार देर रात कंकरखेड़ा क्षेत्र में दून हाईवे पर खिर्वा फ्लाईओवर पर कार खड़ी की। उसके बाद कार के बोनट पर चढ़कर गानों पर डांस किया। दूसरा युवक सड़क पर खड़े होकर नाच रहा है।
किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। नववर्ष पर बुधवार देर रात एक कार कंकरखेड़ा क्षेत्र में दून हाईवे स्थित खिर्वा फ्लाईओवर पर पहुंची। कार में सवार तीन से चार युवक उतरे और सड़क पर पहुंच गए।
एक युवक कार के बोनट पर चढ़कर डांस करने लगा और दूसरा युवक कार के सामने खड़े होकर डांस कर रहा था। किसी राहगीरा ने यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी।
कार के बोनट पर खड़ा युवक डांस कर रहा है, जबकि कार के सामने खड़ा युवक मोबाइल को हाथ में लेकर वीडियो बनाते हुए डांस कर रहा है। जबकि तीसरा युवक दोनों की वीडियो बना रहा है, जिसके बाद इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई।
कंकरखेड़ा इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि वीडियो अभी संज्ञान में नहीं है। तहरीर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- विशाखापट्टनम में पुलिस ने कार से 100 किलो गांजा किया बरामद, मेरठ से निकला कनेक्शन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।