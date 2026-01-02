नए साल के जश्न के नाम पर युवकों ने दून हाईवे पर किया हुड़दंग, कार के बोनट पर चढ़कर किया डांस; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, मेरठ। नए साल के जश्न की खुमारी में युवकों ने बुधवार देर रात कंकरखेड़ा क्षेत्र में दून हाईवे पर खिर्वा फ्लाईओवर पर कार खड़ी की। उसके बाद कार के बोनट पर चढ़कर गानों पर डांस किया। दूसरा युवक सड़क पर खड़े होकर नाच रहा है।

किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। नववर्ष पर बुधवार देर रात एक कार कंकरखेड़ा क्षेत्र में दून हाईवे स्थित खिर्वा फ्लाईओवर पर पहुंची। कार में सवार तीन से चार युवक उतरे और सड़क पर पहुंच गए।