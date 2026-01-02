Language
    विशाखापट्टनम में पुलिस ने कार से 100 किलो गांजा किया बरामद, मेरठ से निकला कनेक्शन

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:54 AM (IST)

    विशाखापट्टनम में एक सड़क हादसे के बाद लावारिस मिली कार से 100 किलो गांजा बरामद हुआ है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जांच क ...और पढ़ें

    कंकरखेड़ा थाने में आंधप्रदेश पुलिस का दारोगा दाएं से दूसरे, युवक से पूछताछ करते हुए।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कंकरखेड़ा की कार के अंदर से विशाखापट्टनम में 100 किलो गांजा बरामद होने का प्रकरण प्रकाश में आया है। विशाखापट्टनम में सड़क हादसे के बाद चालक कार छोड़ भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने कार की तलाश ली तो उसमें से गांजा बरामद हुआ।

    आंधप्रदेश पुलिस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर दिल्ली में तीन ठिकानों पर दबिश दी, उसके बाद कंकरखेड़ा के शोभापुर में दबिश दी, जहां से एक युवक को पकड़कर पूछताछ की।

    आंधप्रदेश में विशाखापट्टनम के आनंद पुरम थाने में तैनात दारोगा हरीश और सिपाही नगेश व रमना ने बताया कि वह पिछले तीन दिनों से दिल्ली और कंकरखेड़ा में आरोपितों की तलाश में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली नंबर की एक कार विशाखापटन के आनंदपुरम थाना क्षेत्र में दो बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी थी।

    जिसके बाद बाइक सवार दोनाें युवक घायल हो गए थे। हादसे में कार भी आगे से क्षतिग्रस्त हो गई और स्टार्ट नहीं हो सकी। जिसके बाद भीड़ को देख आरोपित चालक कार को छोड़ भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का उपचार कराया और कार को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया।

    कार की तलाशी ली तो उसमें से 100 किलो गांजा बरामद हुआ। केस दर्ज करने के बाद पुलिस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर दिल्ली पहुंची। वहां कार स्वामी ने पुलिस से कहा कि उसने यह कार शहादरा में बेच दी थी। पुलिस शाहदरा में संबंधित पते पर पहुंची तो वहां पता चला कि कार उसने दिल्ली में तीसरी पार्टी को बेच दी।

    पुलिस उसके निशानदेही पर तीसरी पार्टी के पास पहुंची तो वहां से पुलिस को बताया गया कि उसने कार मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में शोभापुर निवासी मोनू को बेची थी। पुलिस टीम शोभापुर पहुंची, जहां गुरुवार को मोनू को पकड़कर पुलिस कंकरखेड़ा थाने पहुंची और पूछताछ की।

    मोनू ने पुलिस को बताया कि उसने 15 दिसंबर को कार रोहटा रोड निवासी सोनू को 1.30 लाख में बेची थी, अभी मोनू को एक लाख रुपये ही मिले थे, बाकी कार नाम होने पर देने की बात कही। आंधप्रदेश पुलिस अब मोनू को लेकर सोनू की तलाश में जुटी है।

    इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा विनय कुमार ने बताया कि आंधप्रदेश पुलिस को शोभापुर निवासी की मोनू की कार से 100 किलो गांजा बरामद होने की बात कही है। आंध प्रदेश पुलिस की मदद की जाएगी।