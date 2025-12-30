जानलेवा हमले के मामले में फरार बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, मेरठ। जानलेवा हमले के आरोपित ने हथियार बरामद कराने के दौरान पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया है।

पुलिस के अनुसार गत 25 दिसंबर को लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अहमद नगर निवासी नाजिम ने अपनी फुफो के बेटे सुभान व सुरहान व उनके दोस्त अहमद व जुनैद संग मिलकर अजीम पुत्र मोबीन निवासी लाल कुंआ थाना सरधना पर हत्या करने की नीयत से फायर कर दिया था।