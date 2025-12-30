जानलेवा हमले के मामले में फरार बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
जागरण संवाददाता, मेरठ। जानलेवा हमले के आरोपित ने हथियार बरामद कराने के दौरान पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया है।
पुलिस के अनुसार गत 25 दिसंबर को लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अहमद नगर निवासी नाजिम ने अपनी फुफो के बेटे सुभान व सुरहान व उनके दोस्त अहमद व जुनैद संग मिलकर अजीम पुत्र मोबीन निवासी लाल कुंआ थाना सरधना पर हत्या करने की नीयत से फायर कर दिया था।
सोमवार को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त स्कूटी बरामद कर ली थी। पूछताछ में आरोपित ने वारदात में प्रयुक्त तमंचे को दौराला पुल से मढियाई को जाने वाले मार्ग पर पेड़ के नीचे छिपाने की बात कही।
पुलिस देर रात में आरोपित से तमंचा बरामद कराने के लिए मढियाई मार्ग पर लेकर पहुंची। यहां पर आरोपित ने पेड़ के नीचे छिपाए तमंचे को निकालकर पुलिस टीम पर फायर कर भागने लगा।
पुलिस ने अपना बचाव करते हुए आरोपित पर जवाबी फायरिंग कर दी। पैर में गोली लगने से आरोपित घायल होकर गिर पड़ा। थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि घायल को सीएचसी सरधना में भर्ती किया है।
