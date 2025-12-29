बेबी गैंडा पर हमला किया तो गुस्साई मम्मी ने बाघ को खदेड़ा, दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ नजारा

संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर खीरी। दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों ने एक दुर्लभ दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मादा गैंडा अपने शिशु के साथ जंगल में टहल रही थी। इस बीच मौका पाकर मां के पीछे चल रहे शिशु पर बाघ ने हमला करने का प्रयास किया। हमले का आभास होते ही मादा गैंडा सक्रिय हो गई और अपने शिशु के बचाव के लिए बाघ पर हमलावर हो गई, जिसके बाद बाघ को उल्टे पैर भागना पड़ा।

हालांकि कुछ देर तक बाघ गैंडा शिशु पर निगाह गड़ाए रहा लेकिन इस बीच मादा गैंडा सड़क के दूसरी ओर अपने शिशु को सुरक्षित लेकर चली गई। दुधवा के इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो कुछ पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया।