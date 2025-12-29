Language
    बेबी गैंडा पर हमला किया तो गुस्साई मम्मी ने बाघ को खदेड़ा, दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ नजारा

    By Vikas Sahay Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने एक दुर्लभ दृश्य कैमरे में कैद किया। एक मादा गैंडा ने अपने शिशु को बाघ के हमले से बचाया। बाघ ने ...और पढ़ें

    मादा गैंडे के साथ चल रहे शिशु पर झपट्टा मारने के बाद बाघ से मुकाबले के लिए तैयार हुई मादा गैैंडा

    संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर खीरी। दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों ने एक दुर्लभ दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    वीडियो में मादा गैंडा अपने शिशु के साथ जंगल में टहल रही थी। इस बीच मौका पाकर मां के पीछे चल रहे शिशु पर बाघ ने हमला करने का प्रयास किया। हमले का आभास होते ही मादा गैंडा सक्रिय हो गई और अपने शिशु के बचाव के लिए बाघ पर हमलावर हो गई, जिसके बाद बाघ को उल्टे पैर भागना पड़ा।

    हालांकि कुछ देर तक बाघ गैंडा शिशु पर निगाह गड़ाए रहा लेकिन इस बीच मादा गैंडा सड़क के दूसरी ओर अपने शिशु को सुरक्षित लेकर चली गई। दुधवा के इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो कुछ पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया।

    जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन दिनों दुधवा में दुर्लभ वन्यजीवों के दीदार करने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दुधवा और किशनपुर दोनों ही स्थानों पर पहुंचने वाले सैलानियों को बाघ व गैंडा समेत अन्य वन्यजीवों के दीदार हो रहे हैं।

    इसी क्रम में दो दिन पहले जंगल सफारी पर निकले सैलानियों को मादा गैंडे व बाघ के आमने-सामने होने का दुर्लभ दृश्य दिखाई दिया।

