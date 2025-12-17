'मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरे लायक नहीं है पति,' पंचायत में विवाहिता ने किया ऐलान

संवाद सूत्र, जागरण, रोहटा (मेरठ। सरूरपुर थाने में बुधवार को दंपती के विवाद की पंचायत दोनों पक्षों के बीच में घंटों तक चली। पंचायत में पहुंची विवाहिता ने युवक को अपने लायक नहीं बता कर साथ रहने से इन्कार कर दिया। गणमान्य लोगों के बीच घंटों चली पंचायत में कोई निर्णय नहीं निकल पाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक कस्बा निवासी युवक का निकाह जानसठ निवासी युवती के साथ जून 2024 को हुआ था। शादी के बाद दंपती के बीच सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच विवाहिता अपने मायके चली गई। लेकिन, जब ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को लेने के लिए पहुंचे तो उसने ससुराल जाने से मना कर दिया।

कई बार की कोशिश के बाद भी विवाहिता ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी बीच ससुराल पक्ष ने वकील के माध्यम से विवाहिता पक्ष को नोटिस भेज दिया। दोनों पक्ष के लोग बुधवार को थाने में पहुंच गए। जहां एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे।