    पत‍ि के बाहर जाने पर रात में दीवार फांदकर महि‍ला के घर में घुसा प्रेमी, पोल खुलते ही मची अफरातफरी और फि‍र...

    By Anuj Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:35 PM (IST)

    मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला का प्रेमी रात में उसके घर में घुस गया। देवर ने उसे देख लिया और शोर मचाया, जिसके बाद वह धमकी देकर फर ...और पढ़ें

    रात में दीवार फांदकर महि‍ला के घर में घुसा प्रेमी (प्रतीकात्‍मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, सरधना (मेरठ)। सरधना थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार रात उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक महिला का प्रेमी चोरी-छिपे उसके घर में दाखिल हो गया। घर में मौजूद देवर की नजर पड़ते ही मामला खुल गया और शोर-शराबा होने पर आरोपित धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंच आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि महिला के एक बाहरी युवक से लंबे समय से संबंध हैं। घटना वाली रात महिला का पति काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। इसी का फायदा उठाकर महिला का प्रेमी देर रात दीवार फांदकर घर में घुस आया।

    उसी दौरान महिला का देवर शौच के लिए उठा तो उसकी नजर घर में मौजूद युवक पर पड़ गई। देवर के शोर मचाते ही आसपास के लोग जाग गए। खुद को घिरता देख आरोपित युवक जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गांव में कुछ देर तक तनाव का माहौल बना रहा।

    पुलिस ने तहरीर के आधार पर शिवम निवासी पिलखुवा, हापुड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपित की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।

    फेसबुक पर वुडन चम्मच दिखाकर दंपती ने ठगे डेढ़ लाख 

    जासं, मेरठ। परतापुर थाने में तैनात दारोगा प्रेमलता सिंह ने बताया कि इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर के तहत संचालित समन्वय पोर्टल से शिकायत मिली कि महाराष्ट्र के जिला नागपुर के गांव जरिपटकी निवासी ठाकुर खुवनानी व उसकी पत्नी हरिशिदा ने फेसबुक पर वुडन चम्मच दिखाकर सस्ते दामों में बेचने का लालच देकर डेढ़ लाख रुपये की ठगी की है।
    आरोपितों ने जिस मोबाइल नंबर से बात की है उसकी लोकेशन परतापुर क्षेत्र में मिल रही है। पुलिस ने महिला दारोगा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।