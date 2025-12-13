संवाद सूत्र, जागरण, सरधना (मेरठ)। सरधना थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार रात उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक महिला का प्रेमी चोरी-छिपे उसके घर में दाखिल हो गया। घर में मौजूद देवर की नजर पड़ते ही मामला खुल गया और शोर-शराबा होने पर आरोपित धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंच आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि महिला के एक बाहरी युवक से लंबे समय से संबंध हैं। घटना वाली रात महिला का पति काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। इसी का फायदा उठाकर महिला का प्रेमी देर रात दीवार फांदकर घर में घुस आया।

उसी दौरान महिला का देवर शौच के लिए उठा तो उसकी नजर घर में मौजूद युवक पर पड़ गई। देवर के शोर मचाते ही आसपास के लोग जाग गए। खुद को घिरता देख आरोपित युवक जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गांव में कुछ देर तक तनाव का माहौल बना रहा।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर शिवम निवासी पिलखुवा, हापुड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपित की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।