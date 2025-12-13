Language
    यूपी के इस जि‍ले में पांच कुत्ते पालने वाली महिला के घर 'गुलाबी गैंग' का धावा, इस कारण हुआ वि‍वाद, मुकदमा दर्ज

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:15 AM (IST)

    Meerut News : मेरठ में रबजन क्षेत्र की करीब दस महिलाओं ने गुलाबी गैंग बनाकर डंडे लेकर पांच कुत्ते पालने वाली एक महिला के घर पर धावा बोल दि‍या। इस घटना ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रजबन में घर के अंदर कुत्ते पालने को लेकर महिला के साथ विवाद हो गया, जिस पर गुलाबी गैंग ने डंडा हाथ में लेकर महिला के घर पर धावा बोल दिया। आरोप था कि महिला के कुत्ते ने उनके बच्चे को काटा है। कुत्ता पालने वाली महिला ने घटना की वीडियो बना ली। वीडियो को आधार बनाकर पुलिस ने रजबन के गुलाबी गैंग पर मुकदमा दर्ज कर दिया।

    सदर बाजार थाना क्षेत्र के रजबन में पारूषी जैन परिवार के साथ रहती हैं। उन्होंने अपने घर पर पांच कुत्ते पाल रखे हैं। उक्त कुत्तो को घर के बाहर घूमने के लिए भी समय निश्चित किया है। यानि शाम चार से पांच बजे तक कुत्तो को घर से बाहर घुमाया जाता है।
    गुरुवार को रबजन की करीब दस महिलाओं ने गुलाबी गैंग बनाकर पारूषी के घर पर हमला बोल दिया। महिलाएं हाथ में डंडा लिए हुए थी।

    आरोप है क‍ि उन्होंने पारूषी के घर जमकर गाली-गलौच की। महिला ने उनकी अभद्रता करते हुए वीडियो बना ली। उसके बाद उक्त वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल कर दिया। साथ ही पुलिस ने मामले की शिकायत की।

    गुलाबी गैंग की महिलाओं का कहना है कि पारूषी के कुत्तों से रजबन का पूरा क्षेत्र परेशान है। कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने बच्चे को काट भी लिया था। तभी से पारूषी को कुत्ता रखने से मना किया जा रहा है। पारूषी ने पुलिस को बताया कि बच्चे को उनके कुत्ते ने नहीं, बल्कि बाहरी कुत्ते ने काटा था।

    सीओ नवीना शुक्ला ने बताया कि कुत्ते के काटने पर गुलाबी गैंग की महिलाएं पुलिस से शिकायत कर सकती थी। उन्हें कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उक्त दस महिलाओं के खिलाफ सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया।