    काले शीशों की थार में चलने वाले विकुल का थाने से चौकी तक सिक्का, मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाने का है आरोपित

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 12:53 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे के पास पुलिस की मौजूदगी में व्यापारी की पिटाई कर सड़क पर नाक रगड़वाने के आरोपित भाजपा नेता विकुल चपराणा की काले शीशे की थार में हूटर लगाकर चलता था। कीर्ति पैलेस चौकी इंचार्ज गौरव सिंह अधीनस्थों के साथ मौके पर थे, लेकिन विकुल के दबाव के चलते वह व्यापारी सत्यम रस्तोगी को नाक रगड़ने से नहीं रोक पाए। 

    थार गाड़ी के साथ विकुल चपराणा। सौ. सोशल मीडिया 

    सुशील कुमार, जागरण, मेरठ। व्यापारी से सड़क पर नाक रगड़वाने के आरोपित विकुल चपराणा काले शीशों की थार में हूटर लगाकर पद की बड़ी पट्टी लगाकर रौब गालिब करता है। पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी। यही कारण था कि पुलिस मौजूद होने के बाद भी विकुल की गुंडई जारी रही। इससे पहले भी विकुल कई कारनामे कर चुका है, लेकिन वह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित नहीं हुए। पुलिस का संरक्षण मिलने के बाद मामलों को दबा दिया जाता था।

    मूलरूप से गांव धनपुरा का रहने वाला विकुल चपराणा फिलहाल मेडिकल थाना क्षेत्र के मयूर विहार में रहता है। विकुल की शादी पांच साल पहले भावनपुर के लालपुर निवासी युवती से हुई थी। युवती के पिता एमडीए कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी हैं। यह रिश्ता दो साल भी नहीं चल पाया।
    पत्नी ने विकुल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। सत्ता के दबाव में पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। मजबूर होकर पत्नी पक्ष को मुकदमे में समझौता करना पड़ा। विकुल का पत्नी से तलाक हो चुका है। भाजपा किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बनने के बाद हाल में जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा है। काले शीशे और हूटर लगी थार होने पर भी यातायात पुलिस ने कभी उसका चालान नहीं काटा।

    चौकी इंचार्ज भी नाक रगड़ने से नहीं रोक पाए

    यही कारण था कि कीर्ति पैलेस चौकी इंचार्ज गौरव सिंह अपने अधीनस्थों के साथ मौके पर थे। तब भी वह सत्यम रस्तोगी को नाक रगड़ने से नहीं रोक पाए, क्योंकि विकुल ही सत्यम को धमका कर माफी मांगने और नाक रगड़ने का दबाव बना रहा था। विकुल के साथ उसके साथी एलएलबी का छात्र हैप्पी भड़ाना निवासी गांव काजीपुर भी मौजूद था, जो सत्यम और उसके दोस्त के साथ मारपीट कर चुके थे। इतना ही नहीं सत्यम की कार का आरोपितों ने शीशा भी तोड़ दिया था।

