काले शीशों की थार में चलने वाले विकुल का थाने से चौकी तक सिक्का, मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाने का है आरोपित

सुशील कुमार, जागरण, मेरठ। व्यापारी से सड़क पर नाक रगड़वाने के आरोपित विकुल चपराणा काले शीशों की थार में हूटर लगाकर पद की बड़ी पट्टी लगाकर रौब गालिब करता है। पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी। यही कारण था कि पुलिस मौजूद होने के बाद भी विकुल की गुंडई जारी रही। इससे पहले भी विकुल कई कारनामे कर चुका है, लेकिन वह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित नहीं हुए। पुलिस का संरक्षण मिलने के बाद मामलों को दबा दिया जाता था।

