राज्यमंत्री का नाम लेकर व्यापारी से नाक रगड़वाने के आरोपित विकुल पर भाजपा का एक्शन, विपक्ष ने की रासुका लगाने की मांग

जागरण संवाददाता, मेरठ। तेजगढ़ी चौराहे के पास पुलिस की मौजूदगी में व्यापारी की पिटाई कर सड़क पर नाक रगड़वाने वाले भाजपा नेता विकुल चपराणा को बुधवार को पार्टी ने दिन में पद से हटा दिया और रात में पार्टी की प्राथमिक सदस्या से भी निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने नाक रगड़वाने के एक और आरोपित हैप्पी भड़ाना को गिरफ्तार कर लिया। तीसरा आरोपित सुबोध चिह्नित किया है, जिसकी तलाश की जा रही है।

मुकदमे में मार्ग अवरुद्ध करना और कार में तोड़फोड़ की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। मामले को लेकर सपा नेता मुखिया गुर्जर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। मुखिया ने आरोपितों के खिलाफ रासुका लगाए जाने की मांग की। कांग्रेस ने तेजगढ़ी पर प्रदर्शन किया। मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है।

शास्त्रीनगर के डी ब्लाक निवासी व्यापारी सत्यम रस्तोगी रविवार रात करीब 10 बजे दोस्त के साथ तेजगढ़ी चौराहे पर मेहता रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। उन्होंने ऊर्जा राज्यमंत्री डा. सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के नीचे कार खड़ी कर दी। कार खड़ी करने को लेकर मयूर विहार निवासी भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा से उनका विवाद हो गया।

सत्यम का आरोप है कि विकुल ने उनके साथ पहले मारपीट की। मौके पर कीर्ति पैलेस चौकी इंचार्ज गौरव तथा अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। आरोपित ने दो साथियों के साथ उनसे अभद्रता करते हुए सड़क पर नाक रगड़वाई और हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर किया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो में आरोपित विकुल ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर का नाम लेकर पीड़ित से अभद्रता करता दिख रहा है।

पुलिस ने घटना के दो दिन बाद मंगलवार को आरोपित विकुल के खिलाफ जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। आरोपित पर शांतिभंग में कार्रवाई की गई। विकुल को देर रात एसीएम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। पुलिस की जांच में विकुल के दो साथी हैप्पी भड़ाना और सुबोध के नाम सामने आए थे। हैप्पी को बुधवार देर शाम उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।