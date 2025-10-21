Language
    भाजपा नेता ने कार सवार से UP पुलिस के सामने सड़क पर नाक रगड़वाई, मारपीट, माफी मांगने पर छोड़ा

    By SUSHIL KUMAREdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ में कार पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा ने कार सवार से पुलिस के सामने सड़क पर नाक रगड़वाई और पिटाई के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद उन्हें छोड़ा गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

    Hero Image

    सड़क पर नाक रगड़ते व हाथ जोड़ते सत्यम रस्तोगी। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने कार सवार से पुलिस के सामने सड़क पर नाक रगड़वाई, पिटाई के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद ही छोड़ा गया। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया।
    पीड़ित की तरफ से मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। कार पार्क करने को लेकर विवाद हुआ था। कार सवार पर ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।
    शनिवार की रात करीब दस बजे शास्त्रीनगर के डी ब्लाक निवासी सत्यम रस्तोगी पुत्र ललित रस्तोगी अपने दोस्त के संग तेजगढ़ी के समीप पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। उन्होंने राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के नीचे कार खड़ी कर दी।
    कार खड़ी करने को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा पुत्र जगवीर चरपराणा निवासी मयूर विहार से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा की दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। थाने से लेकर चौकी तक पुलिस बल मौके पर पहुंचा।
    पुलिस के सामने ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने सत्यम रस्तोगी से सड़क पर नाक रगड़वाई। फिर हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद ही छोड़ दिया। विकुल चपराणा का आरोप था कि सत्यम रस्तोगी ने राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर पर अभद्र टिप्पणी की है।
    तब भी मेडिकल पुलिस की तरफ से पूरे प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। सपा नेताओं की तरफ से भी एक्स पर ट्वीट कर दिया। उसके बाद पुलिस हरकत में आई।
    पीड़ित सत्यम रस्तोगी की तरफ से मारपीट, जान से मारने की धमकी समेत विभिन्न धाराओं में विकुल चपराणा और उसके दो साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मंगलवार की शाम को पुलिस ने विकुल चपराणा को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो के आधार पर उसके दो साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
    सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने कहा कि कार पार्किंग को लेकर विवाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पीड़ित की तरफ से तहरीर देने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपित को हिरासत में ले लिया गया है। वीडियो के आधार पर पूरे मामले की विस्तार से जांच की जा रही है।
    ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर का कहना है कि विकुल चपराणा हमारा प्रतिनिधि नहीं हैं, जिस समय घटना बताई जा रही हैं, तब हम अन्य स्थान पर मैच खेल रहे थे। इसलिए इस प्रकरण की जानकारी ने अनभिज्ञ हैं, पूरे प्रकरण में कानून अपना काम करें, हमारा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

