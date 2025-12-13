यूपी के इस जिले में रेस लगातीं दो कारें आपस में टकराकर नाले में घुसीं, छह घायल, ऐसे बची दस लोगों की जान
Meerut News : मेरठ में दिल्ली रोड पर दो कारों की रेस के दौरान शापरिक्स माल चौराहे के पास दुर्घटना हो गई। छह युवक घायल हो गए। परतापुर की ओर से आ रही ते ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली रोड पर दो कारें परतापुर की ओर से तेज गति से रेस लगातीं आ रहीं थीं। शापरिक्स माल चौराहा के पास दोनों अनियंत्रित हो गईं और आपस में टकरा गईं। संतुलन खोकर एक कार टाइजर डिवाइडर में टकराकर कुछ दूर उछली और घिसटती हुई पलट गई जबकि स्कार्पियो नाले में घुस गई।
इन दोनों गाड़ियों में कुल छह युवक सवार थे। नाले में घुसने से पहले स्कार्पियों ने चाय दुकान के बाहर खड़ी चार बाइक-स्कूटी को भी साथ ले गई। आस-पास खड़े लोगों में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं कार में सवार छह युवकों को सिर, हाथ, पैर पर चोटें लगीं। सभी युवक सोहराबगेट क्षेत्र के रहने वाले हैं।
बेलगाम रफ्तार की चपेट में आने से बच गए 10 से अधिक लोग
शुक्रवार आधी रात के बाद लगभग ढाई बजे खाली रास्ते पर रफ्तार भरती दुर्घटनाग्रस्त दोनों कारों की चपेट में आने से 10 से अधिक जिंदगियां बच गईं। दिल्ली रोड पर शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन के पास हुई दुर्घटना में शाप्रिक्स माल के विपरीत दिशा में स्थित चाय की दुकान पर 10 से अधिक लोग खड़े थे।
तभी परतापुर की ओर से बहुत तेजी से आईं स्कार्पियो और टाइजर आपस में साइड से टकरा गई। इसके बाद स्कार्पियो जहां सीधे नाले में घुस गई, वहीं टाइजर कार पलट गई। स्कार्पियों की चपेट में चाय की दुकान के सामने खड़ी चार दोपहिया वाहन भी आ गए। दो दोपहिया वाहन तो नाले में स्कार्पियो के नीचे ही दब गए, जबकि दो नाले के किनारे दबे। इन दोपहिया वाहनों के सवार दुकान में चाय पीने के लिए रुके थे।
यह भी पढ़ें- Meerut News: अनियंत्रित कार पेड़ से टकराकर खाई में पलटी, बुलंदशहर निवासी सेना के जवान की मौत
घटना के समय दुकान के बाहर कोई नहीं खड़ा था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों में बैठे छह युवक सोहराब गेट के रहने वाले हैं। टाइजर को हाजी मेहराज का पुत्र सयान चला रहा था जबकि उसके साथ नोमान पुत्र नईम बैठा हुआ था। दूसरी गाड़ी स्कार्पियो में चार युवक सवार थे।
यह भी पढ़ें- आखिर ऐसा क्या हुआ कि Delhi Dehradun Highway पर फिसल गईं 20 बाइक और चार कार
इसको कासिफ पुत्र आसिफ चला रहा था और इसमें माज पुत्र अनीस अहमद, जैद पुत्र फरीद और उजैर पुत्र महरबान सवार थे। टक्कर जोरदार थी कि वाहनों को देख लगा कि उसमें सवारों का बचना मुश्किल है। हालांकि शरीर के विभिन्न अंगों पर चोट के अलावा किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी। आस-पास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।