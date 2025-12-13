यूपी के इस जिले में रेस लगातीं दो कारें आपस में टकराकर नाले में घुसीं, छह घायल, ऐसे बची दस लोगों की जान

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली रोड पर दो कारें परतापुर की ओर से तेज गति से रेस लगातीं आ रहीं थीं। शापरिक्स माल चौराहा के पास दोनों अनियंत्रित हो गईं और आपस में टकरा गईं। संतुलन खोकर एक कार टाइजर डिवाइडर में टकराकर कुछ दूर उछली और घिसटती हुई पलट गई जबकि स्कार्पियो नाले में घुस गई।

इन दोनों गाड़ियों में कुल छह युवक सवार थे। नाले में घुसने से पहले स्कार्पियों ने चाय दुकान के बाहर खड़ी चार बाइक-स्कूटी को भी साथ ले गई। आस-पास खड़े लोगों में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं कार में सवार छह युवकों को सिर, हाथ, पैर पर चोटें लगीं। सभी युवक सोहराबगेट क्षेत्र के रहने वाले हैं।

बेलगाम रफ्तार की चपेट में आने से बच गए 10 से अधिक लोग शुक्रवार आधी रात के बाद लगभग ढाई बजे खाली रास्ते पर रफ्तार भरती दुर्घटनाग्रस्त दोनों कारों की चपेट में आने से 10 से अधिक जिंदगियां बच गईं। दिल्ली रोड पर शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन के पास हुई दुर्घटना में शाप्रिक्स माल के विपरीत दिशा में स्थित चाय की दुकान पर 10 से अधिक लोग खड़े थे।