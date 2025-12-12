Meerut News: अनियंत्रित कार पेड़ से टकराकर खाई में पलटी, बुलंदशहर निवासी सेना के जवान की मौत
Meerut News : मेरठ में एक दुखद घटना में सेना के जवान की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद खाई में पलट गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पु ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, जानी खुर्द (मेरठ)। मेरठ-बागपत मार्ग पर जानी थाना क्षेत्र के सांई मंदिर के पास शुक्रवार को सेना के जवान की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकराते हुए खाई में पलट गई। इस हादसे में जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने कार को खाई से बाहर निकलवाकर शव को कार से बाहर निकाला।
बुलंदशहर के थाना खुर्जा के गांव हजरतपुर निवासी 32 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र जगबीर सिंह शुक्रवार अल सुबह अपनी होंड़ा कार में सवार होकर बागपत में सिपाही के पद पर तैनात अपनी पत्नी प्रीति के पास जा रहे थे।
मेरठ बागपत मार्ग पर थाना क्षेत्र के सांई मंदिर के पास कार अचानक अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होकर कार सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकराते हुए खाई में पलट गई। इस हादसे में कार में फंसने से और गंभीर रूप से घायल होने पर राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। फौजी राहुल का शव कार में ही फंसा रहा। वहीं, कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।
जानकारी पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को खाई से निकलवाकर उसमें फंसे हुए फौजी को बाहर निकलवाया। कार से मिले कागजात के आधार पर पुलिस ने शव की शिनाख्त राहुल के रूप में कर स्वजन को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी पर फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए है।
पत्नी प्रीति से मिलने बागपत जा रहे थे राहुल
मृतक फौजी राहुल कुमार की पत्नी प्रीति पुलिस में सिपाही हैं। वर्तमान में बागपत में तैनात हैं। बताया गया है कि फौजी राहुल कार से अपनी पत्नी से मिलने के लिए बागपत जा रहे थे। प्रीति भी उनका इंतजार कर रही थीं, लेकिन पुलिस के एक फोन ने पति से मिलने की प्रीति की खुशी को मातम में तब्दील कर दिया। प्रीति घटनास्थल पर पहुंचीं।
माता-पिता, पत्नी सहित दो बेटियों रोते बिलखते छोड़ गए राहुल
जानी खुर्द : जवान राहुल की करीब एक वर्ष से बीकानेर में पोस्टिंग चल रही थी। वह अपने पीछे पिता जगवीर, मां के अलावा हैड कांस्टेबल पत्नी प्रीति, दस वर्षीय बेटी युक्ति व पांच वर्षीय कीर्ति को रोता बिलखते छोड़ गए हैं। जगवीर के दो बेटो में एक बड़ा बेटा कौटिल्य बीकानेर में ही सिविल का काम करते हैं। छोटे राहुल सेना में थे। पिता जगवीर सिंह ने इस गम से संभलते हुआ बताया कि ये छोटा बेटा राहुल बड़ा होनहार था और एक दिसंबर को ही छुट्टी पर आया था।
