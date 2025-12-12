Meerut News: अनियंत्रित कार पेड़ से टकराकर खाई में पलटी, बुलंदशहर निवासी सेना के जवान की मौत

संवाद सूत्र, जागरण, जानी खुर्द (मेरठ)। मेरठ-बागपत मार्ग पर जानी थाना क्षेत्र के सांई मंदिर के पास शुक्रवार को सेना के जवान की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकराते हुए खाई में पलट गई। इस हादसे में जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने कार को खाई से बाहर निकलवाकर शव को कार से बाहर निकाला।



बुलंदशहर के थाना खुर्जा के गांव हजरतपुर निवासी 32 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र जगबीर सिंह शुक्रवार अल सुबह अपनी होंड़ा कार में सवार होकर बागपत में सिपाही के पद पर तैनात अपनी पत्नी प्रीति के पास जा रहे थे।

मेरठ बागपत मार्ग पर थाना क्षेत्र के सांई मंदिर के पास कार अचानक अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होकर कार सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकराते हुए खाई में पलट गई। इस हादसे में कार में फंसने से और गंभीर रूप से घायल होने पर राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। फौजी राहुल का शव कार में ही फंसा रहा। वहीं, कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

जानकारी पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को खाई से निकलवाकर उसमें फंसे हुए फौजी को बाहर निकलवाया। कार से मिले कागजात के आधार पर पुलिस ने शव की शिनाख्त राहुल के रूप में कर स्वजन को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी पर फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए है।