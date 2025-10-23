Meerut: नाक रगड़वाने के बाद व्यापारी से मांगी थी रंगदारी, तीन आरोपित भेजे जेल, मुख्य आरोपित विकुल चपराणा की तलाश
Meerut News : मेरठ में व्यापारी सत्यम रस्तोगी से नाक रगड़वाने के मामले में यह भी राजफाश हुआ है कि आरोपितों ने उनसे रंगदारी भी मांगी थी। पुलिस ने रंगदारी की धारा जोड़कर तीन आरोपितों को जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपित विकुल की तलाश जारी है। पीड़ित परिवार दहशत में है। व्यापार संघ ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। व्यापारी सत्यम रस्तोगी से सड़क पर नाक रगड़वाने के बाद आरोपित विकुल चपराणा ने पीड़ित को ही मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगे थे। इसी के चलते सत्यम डर गया और दो दिन तक मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर भाई ने हिम्मत बंधाते हुए मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने बलवा, मारपीट और तोड़फोड़ के बाद मामले में रंगदारी की धारा बढ़ाकर गुरुवार को तीन आरोपितों को जेल भेज दिया, जबकि मुख्य आरोपित विकुल को पकड़ने के लिए दबिश डाली जा रही है। वहीं, व्यापारी का परिवार दहशत में है, तीन दिनों से पीड़ित ने दुकान भी नहीं खोली और न ही घर से बाहर निकला है।
पीड़ित के घर पर दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उधर, शाम को पीड़ित की मां व भाई ने भाजपा जनप्रतिनिधियों व संगठन के लोगों के साथ एसएसपी से मिलकर न्याय की मांग की।
शास्त्रीनगर के डी ब्लाक निवासी व्यापारी सत्यम रस्तोगी रविवार रात करीब 10 बजे दोस्त के साथ तेजगढ़ी चौराहे पर मेहता रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। उन्होंने ऊर्जा राज्यमंत्री डा. सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के नीचे कार खड़ी कर दी। कार खड़ी करने को लेकर मयूर विहार निवासी भाजपा नेता विकुल चपराणा से उनका विवाद हो गया।
सत्यम का आरोप है कि विकुल ने उनके साथ पहले मारपीट की। मौके पर कीर्ति पैलेस चौकी इंचार्ज गौरव तथा अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। विकुल ने तीन साथी हैप्पी भड़ना, आयुष शर्मा और सुबोध यादव के साथ मिलकर पीड़ित से अभद्रता करते हुए सड़क पर नाक रगड़वाई और हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर किया। इसका वीडियो वायरल हो गया।
वीडियो में आरोपित राज्यमंत्री का नाम लेकर पीड़ित से अभद्रता कर रहा है। इसके बाद आरोपितों ने पीड़ित को धमकी दी कि मुकदमा दर्ज कराया तो शहर में भी रहने नहीं दिया जाएगा। पीड़ित से रकम की भी मांग की गई। मंगलवार को पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपित विकुल को गिरफ्तार कर लिया था। रात साढ़े दस बजे उसे एसीएम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
बुधवार रात को पुलिस ने तीन अन्य आरोपित हैप्पी भड़ाना, आयुष शर्मा व सुबोध यादव को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को पुलिस ने मुकदमे में रंगदारी की धारा भी बढ़ा दी है। तीनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
एसएसपी डा. विपिन ताडा का कहना है कि इस मामले में तीन आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपित विकुल की गिरफ्तारी को लेकर दबिश डाली जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकदमे की विवेचना में धाराएं बढ़ाई गई हैं। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए दो पुलिसकर्मियों को उनके घर पर लगा दिया है।
व्यापार संघ ने की सख्त कार्रवाई की मांग
उधर, संयुक्त व्यापार संघ के दोनों गुट के अध्यक्ष अजय गुप्ता और नवीन गुप्ता ने अलग-अलग एसएसपी से आवास पर मिलकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। शाम को भाजपा के जनप्रतिनिधियों एवं संगठन के पदाधिकारियों के साथ पीड़ित सत्यम की मां व भाई ने एसएसपी से उनके आवास पर मुलाकात की। बाद में पीड़ित की मां ने मीडिया से कहा कि एक मां पर क्या बीतती है सब जानते हैं, हम न्याय मांगने आए हैं।
