'पुलिस के सामने नाक रगड़वाई, सरेआम ऐसा करने को मजबूर करने वाले कुछ भी कर सकते हैं,' मेरठ के पीड़ित व्यापारी का बयान
Meerut News : मेरठ में व्यापारी सत्यम रस्तोगी को राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर का नाम लेकर भाजपा नेता ने पुलिस के सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। पुलिस के सामने ही उनसे अभद्र टिप्पणी की गईं। पीड़ित का कहना है कि उस समय के हालात देखकर उन्होंने माफी मांगने का निर्णय लिया था।
जागरण संवाददाता, मेरठ। आप सत्यम रस्तोगी की मनोदशा को जरा सोचिए, पुलिस के सामने भाजपा नेता साथियों के साथ उन्हें घेरकर खड़ा हो गया। सड़क पर उनकी नाक रगड़वाई गई। सत्यम का कहना है उस समय ऐसे हालत थे कि कोई भी होता उसे भी वैसा ही करना पड़ता।
पीड़ित का कहना है कि सरेआम पुलिस के सामने इस तरह का कृत्य करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, उनसे डरना तो लाजिमी है। पुलिस की कार्रवाई पर उनका तर्क है कि घटना के समय अंसतुष्ट थे, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं।
हापुड़ अड्डे पर कंप्यूटराइज्ड एंब्रायडरी की दुकान करने वाले पीड़ित व्यापारी सत्यम ने बताया कि अपने दोस्तों के साथ रविवार रात तेजगढ़ी स्थित मेहता रेस्टोरेंट पर खाना खाने गए थे। रेस्टोरेंट के सामने गाडी खड़ी कर दी थी। खाना खाने के बाद निकले तो उनकी कार के पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई थी।
उक्त गाड़ी को हटाने के लिए आरोपित विकुल चपराणा से कहा था। इसी को लेकर विकुल की तरफ से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उसके बाद वीडियो सबकुछ बता ही रहा है। इस तरह से पुलिस के सामने अभद्र टिप्पणी की गईं, उस समय के हालात देखकर उन्होंने माफी मांगने का निर्णय लिया था।
वह घटना को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। इसलिए उस समय पुलिस से शिकायत नहीं की। वीडियो प्रसारित होने के बाद रिश्तेदार और समाज के लोगों की काल आई, तब मामले की तहरीर दी गई।
आरोपित के जमानत पर छूटने के बाद परिवार के लोगों को डर जरूर है। उनका कहना था कि सरेआम पुलिस के सामने इस तरह का कृत्य करने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि उन्हें पुलिस पर भरोसा है।
