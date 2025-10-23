'पुलिस के सामने नाक रगड़वाई, सरेआम ऐसा करने को मजबूर करने वाले कुछ भी कर सकते हैं,' मेरठ के पीड़ित व्यापारी का बयान

जागरण संवाददाता, मेरठ। आप सत्यम रस्तोगी की मनोदशा को जरा सोचिए, पुलिस के सामने भाजपा नेता साथियों के साथ उन्हें घेरकर खड़ा हो गया। सड़क पर उनकी नाक रगड़वाई गई। सत्यम का कहना है उस समय ऐसे हालत थे कि कोई भी होता उसे भी वैसा ही करना पड़ता।

पीड़ित का कहना है कि सरेआम पुलिस के सामने इस तरह का कृत्य करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, उनसे डरना तो लाजिमी है। पुलिस की कार्रवाई पर उनका तर्क है कि घटना के समय अंसतुष्ट थे, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं।

हापुड़ अड्डे पर कंप्यूटराइज्ड एंब्रायडरी की दुकान करने वाले पीड़ित व्यापारी सत्यम ने बताया कि अपने दोस्तों के साथ रविवार रात तेजगढ़ी स्थित मेहता रेस्टोरेंट पर खाना खाने गए थे। रेस्टोरेंट के सामने गाडी खड़ी कर दी थी। खाना खाने के बाद निकले तो उनकी कार के पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई थी।

उक्त गाड़ी को हटाने के लिए आरोपित विकुल चपराणा से कहा था। इसी को लेकर विकुल की तरफ से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उसके बाद वीडियो सबकुछ बता ही रहा है। इस तरह से पुलिस के सामने अभद्र टिप्पणी की गईं, उस समय के हालात देखकर उन्होंने माफी मांगने का निर्णय लिया था।