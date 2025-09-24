रकम वापस मांगी तो करा देंगे हत्या, हम अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं, 25 लाख हड़पने के बाद रिटायर्ड फौजी की पत्नी को धमकी

Meerut News मेरठ में एक रिटायर्ड फौजी की पत्नी ने एसएसपी से शिकायत की है कि कुछ लोगों ने उनसे 25.50 लाख रुपये हड़प लिए हैं। महिला का आरोप है कि जब उसने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपितों ने अतीक अहमद का रिश्तेदार बताकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददता, मेरठ। एक व्यक्ति ने रिटायर्ड फौजी की पत्नी से 25.50 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़िता ने जब रकम वापस मांगी तो आरोपितों ने अतीक अहमद का रिश्तेदार बताकर पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी दी। महिला ने मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। लोहियानगर थाना क्षेत्र के जाकिर कालोनी निवासी मरयम अली ने बताया कि पति सेना से रिटायर्ड हैं। पति के एक दोस्त से उनका पैसों का लेनदेन चलता था। वर्ष 2022 में दोस्त ने उनसे चप्पलों का व्यापार करने के लिए 10 लाख रुपये मांगे। उन्होंने नौ लाख रुपये दे दिए। काफी समय बीतने पर जब रकम मांगी तो उसने कुछ दिनों में वापस करने की बात कही। इस बीच पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना मकान बेचने की बात चलाई।

आरोपित को इसका पता चला तो वह अपने सालों को लेकर घर पहुंचा और मकान खरीदने की बात कही। 17 लाख रुपये में सौदा तय हो गया। आरोपित ने 50 हजार रुपये का नकद बयाना देते हुए बाकी रकम के तीन चेक दे दिए। इसके कुछ दिन बाद आरोपितों ने उनका मकान 13.70 लाख रुपये में बेच दिया। उन्हें पता चला तो रकम मांगी। आरोपित ने अपने घर बुलाया। वह देवर के साथ रकम लेने पहुंची तो आरोपित ने नोटों से भरा बैग दिखाकर तीनों चेक लेकर फाड़ दिए। जब वह बैग उठाने लगी तो आरोपित ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया और अतीक अहमद का रिश्तेदार बताते हुए पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी दी। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने थाना प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पार्षद से पौने तीन लाख की ठगी जागरण संवाददता, मेरठ। ब्रह्मपुरी के भगवतपुरा निवासी वार्ड तीन के पार्षद अरुण मचल ने थाना साइबर क्राइम पर दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका खाता पीएल शर्मा रोड स्थित यूको बैंक में है। गत एक-दो अगस्त को उसके मोबाइल पर एक निमंत्रण पत्र आया। उसने जैसे ही उसे खोला खाते से चार बार में 2,89,996 कट गए। पार्षद ने बैंक जाकर जानकारी की तो साइबर ठगी का पता चला। पुलिस जांच कर रही है।

आनलाइन जाब का झांसा देकर ठगे 1.53 लाख जागरण संवाददता, मेरठ। पल्लवपुरम के उदय सिटी निवासी अंकित तोमर ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर उसे आनलाइन जाब का आफर मिला। उसे एक लिंक भेजकर लगातार आनलाइन रिव्यू करने को कहा गया। एक रिव्यू पर उसे शुरू में 50 रुपये दिए गए। इससे वह लालच में आ गया। बाद में उसे अपना लेबल पांच करोड़ बढ़ाने को कहा गया। इसकी एवज में ठगों ने उससे पांच हजार रुपये जमा कराए।