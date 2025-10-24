व्यापारी से नाक रगड़वाने के मामले में आरोपित विकुल को पकड़ने में मेरठ पुलिस के छूटे पसीने, इस वजह से घेरी कचहरी

जागरण संवाददाता, मेरठ। व्यापारी सत्यम रस्तोगी से सड़क पर नाक रगड़वाने के मामले में पुलिस की जांच में नया पर्दाफाश हुआ। विवेचना में सामने आया कि पूर्व भाजपा नेता विकुल चपराणा ने साथियों के संग मिलकर व्यापारी से पांच लाख की रंगदारी मांगी थी। मुख्य आरोपित विकुल को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई हैं। उसके रिश्तेदारों को थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। सुबह 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित विकुल चपराणा सरेंडर करने वाला है। तभी सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कचहरी में घेराबंदी की। साथ ही पुलिस ने विकुल के खिलाफ वारंट के लिए अर्जी लगा दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह है मामला शास्त्रीनगर के डी-ब्लाक निवासी व्यापारी सत्यम रस्तोगी रविवार रात करीब 10 बजे दोस्त के साथ तेजगढ़ी चौराहे पर मेहता रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। उन्होंने ऊर्जा राज्यमंत्री डा. सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के नीचे कार खड़ी कर दी। कार खड़ी करने को लेकर मयूर विहार निवासी भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा से उनका विवाद हो गया।

पुलिसकर्मियों के सामने व्यापारी से मारपीट की और सड़क पर नाक रगड़वाई

कीर्ति पैलेस चौकी इंचार्ज गौरव सिंह तथा अन्य पुलिसकर्मियों के सामने सत्यम के साथ मारपीट की और सड़क पर नाक रगड़वाई गई। इस कृत्य में विकुल के साथी हैप्पी भड़ना, आयुष शर्मा और सुबोध यादव भी मौजूद थे। पुलिस उक्त तीनों को जेल भेज चुकी है, विकुल चपराणा अभी पकड़ से दूर है। हालांकि उसके रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।