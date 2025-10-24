व्यापारी से नाक रगड़वाने के मामले में आरोपित विकुल को पकड़ने में मेरठ पुलिस के छूटे पसीने, इस वजह से घेरी कचहरी
Meerut News : मेरठ पुलिस को व्यापारी से नाक रगड़वाने के आरोपित विकुल को गिरफ्तार करने में पसीने बहाने पड़ रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित विकुल चपराणा सरेंडर करने वाला है। इसके बाद सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कचहरी में घेराबंदी की।
जागरण संवाददाता, मेरठ। व्यापारी सत्यम रस्तोगी से सड़क पर नाक रगड़वाने के मामले में पुलिस की जांच में नया पर्दाफाश हुआ। विवेचना में सामने आया कि पूर्व भाजपा नेता विकुल चपराणा ने साथियों के संग मिलकर व्यापारी से पांच लाख की रंगदारी मांगी थी। मुख्य आरोपित विकुल को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई हैं। उसके रिश्तेदारों को थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। सुबह 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित विकुल चपराणा सरेंडर करने वाला है। तभी सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कचहरी में घेराबंदी की। साथ ही पुलिस ने विकुल के खिलाफ वारंट के लिए अर्जी लगा दी गई।
यह है मामला
शास्त्रीनगर के डी-ब्लाक निवासी व्यापारी सत्यम रस्तोगी रविवार रात करीब 10 बजे दोस्त के साथ तेजगढ़ी चौराहे पर मेहता रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। उन्होंने ऊर्जा राज्यमंत्री डा. सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के नीचे कार खड़ी कर दी। कार खड़ी करने को लेकर मयूर विहार निवासी भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा से उनका विवाद हो गया।
पुलिसकर्मियों के सामने व्यापारी से मारपीट की और सड़क पर नाक रगड़वाई
कीर्ति पैलेस चौकी इंचार्ज गौरव सिंह तथा अन्य पुलिसकर्मियों के सामने सत्यम के साथ मारपीट की और सड़क पर नाक रगड़वाई गई। इस कृत्य में विकुल के साथी हैप्पी भड़ना, आयुष शर्मा और सुबोध यादव भी मौजूद थे। पुलिस उक्त तीनों को जेल भेज चुकी है, विकुल चपराणा अभी पकड़ से दूर है। हालांकि उसके रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
धमकी देकर मांगी थी पांच लाख की रंगदारी
पुलिस की विवेचना में सामने आया कि विकुल चपराणा और उसके साथियों ने नाक रगड़वाने के बाद सत्यम को मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर पांच लाख की रंगदारी मांगी थी। पुलिस को सूचना मिली कि शुक्रवार को विकुल चपराणा कोर्ट में पेश होने की फिराक में लगा है।
सीओ अभिषेक तिवारी ने टीम के साथ कचहरी में चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस घेराबंदी के बाद विकुल कोर्ट में सरेंडर करने नहीं पहुंचा था। पुलिस ने विकुल का वारंट लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। साथ ही पुलिस की दो टीमें विकुल को पकड़ने के लिए उसकी रिश्तेदारी में दबिश डाल रही है।
रासुका लगाने की मांग
शुक्रवार को भी विभिन्न संगठन के लोगों ने पुलिस को ज्ञापन देकर आरोपित विकुल की गिरफ्तारी और रासुका लगाने की मांग की है। बता दें कि इस मामले में इंस्पेक्टर शीलेश यादव निलंबित और चौकी प्रभारी गौरव समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो चुके हैं। पीड़ित सत्यम के घर पर सांत्वना देने वाले लोगों को तांता लगा हुआ है। सत्यम का कहना है कि आरोपितों से परिवार को खतरा है।
एसएसपी डा. विपिन ताडा का कहना है कि मुकदमे में धारा बढ़ाने के बाद तीन आरोपितों को जेल भेज दिया। विकुल चपराणा की गिरफ्तारी को दबिश डाली जा रही है। साथ ही उसका अपराधिक रिकार्ड भी देखा जा रहा है। ताकि पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें।
