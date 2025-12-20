जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित को जेल पहुंचाया है। आरोप है कि हास्पिटल में कार्यरत नर्स से युवक ने शादी करने के नाम पर संबंध बनाए और फिर मना कर दिया। परेशान होकर युवती ने कंकरखेड़ा थाने में केस दर्ज कराया, जिसक बाद आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल पहुंचा दिया।

