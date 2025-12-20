Meerut News : नर्स से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, पुलिस तक पहुंचा मामला, आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Meerut News : मेरठ में एक नर्स को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने नर्स से शादी क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित को जेल पहुंचाया है। आरोप है कि हास्पिटल में कार्यरत नर्स से युवक ने शादी करने के नाम पर संबंध बनाए और फिर मना कर दिया। परेशान होकर युवती ने कंकरखेड़ा थाने में केस दर्ज कराया, जिसक बाद आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल पहुंचा दिया।
मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र निवासी युवती जानी क्षेत्र के हास्पिटल में नर्स की नौकरी करती है। नर्स की वर्ष 2023 में पल्लवपुरम निवासी आशू से दोस्ती हो गई। दोनों ने जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाईं।
नर्स ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आशू बीफार्म का कोर्स कर रहा है। आशू ने शादी करने के नाम पर उसके साथ संबंध बनाएं। दोनों ने मंदिर शादी की तो नर्स ने कोर्ट मैरिज और सभी के सामने शादी करने का प्रस्ताव आशू के सामने रखा। मगर, वह टाल मटौल करने लगा।
इस बीच आशू ने स्टांप पेपर पर नर्स को छह महीने और एक वर्ष के भीतर शादी करने की बात लिखित में दी, मगर उसके बाद भी शादी नहीं की। कुछ दिन पहले नर्स ने शादी करने की बात कही तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों के बीच मारपीट हुई।
आरोप है कि आरोपित आशू ने शादी करने से मना कर दिया। जिसके बाद नर्स कंकरखेड़ा थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि आरोपित ने उसके साथ होटल में ले जाकर शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। कंकरखेड़ा थाने की कस्बा चौकी प्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
