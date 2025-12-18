Language
    पत्नी के राजनीति में जाने से नाराज सपा नेता के पति ने फांसी लगाकर दी जान, साली और साढ़ू को भी बताया जिम्मेदार

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    मेरठ में समाजवादी पार्टी महिला सभा की किठौर विधानसभा अध्यक्ष मिथलेश जाटव के पति विनोद जाटव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मिले सुसाइड नोट मे

    जागरण संवाददाता, मेरठ। समाजवादी पार्टी महिला सभा की किठौर विधानसभा अध्यक्ष मिथलेश जाटव के पति विनोद जाटव ने आंबेडकर नगर में किराए के घर के बाहर पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

    पुलिस को मिले सुसाइड नोट में मृतक अपनी पत्नी के राजनीति में जाने से क्षुब्ध था। नोट में किठौर विस सीट से सपा विधायक शाहिद मंजूर के करीबी शुएब मलिक पर मिथलेश को राजनीति में सहयोग करने का भी आरोप लगाया है। वहीं अपनी साली और साढ़ू को भी आत्महत्या का जिम्मेदार बताया है।

    गढ़रोड पर भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर कदीम निवासी 48 वर्षीय विनोद की शादी 2001 में बुलंदशहर निवासी मिथलेश से हुई थी। विनोद टाटा मैजिक चलाता था। इनके चार बच्चे हैं। पिछले कुछ साल से मिथलेश की रूचि राजनीति में बढ़ने लगी। वर्ष 2022 में दोनों इसको लेकर विवाद शुरू हुआ।

    विवाद बढ़ा तो जून में विनोद घर छोड़कर मेडिकल थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर में किराए के मकान में रहने लगा। विनोद मंगलवार देर रात करीब 12:45 बजे पड़ोसी किराएदार को एक घंटे में वापस आने के लिए कहकर निकला था।

    सुबह सात बजे घर से कुछ ही दूरी पर लोगों ने उसका शव पेड़ से लटका देखा। लोगों ने कालियागढ़ी निवासी उसके भांजे वैभव को सूचना दी।

    वैभव मां के साथ मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, विनोद की जेब में सुसाइड नोट मिला। उसने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी, साली, साढ़ू और सपा नेता शुएब को बताया है।

    वैभव की तरफ से पत्नी और सुसाइड नोट में उल्लेखित लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की मेडिकल थाने में तहरीर दी गई। इसके बाद मिथलेश और बच्चे भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बड़े बेटे हर्ष ने अंतिम संस्कार किया।