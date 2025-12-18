पत्नी के राजनीति में जाने से नाराज सपा नेता के पति ने फांसी लगाकर दी जान, साली और साढ़ू को भी बताया जिम्मेदार

जागरण संवाददाता, मेरठ। समाजवादी पार्टी महिला सभा की किठौर विधानसभा अध्यक्ष मिथलेश जाटव के पति विनोद जाटव ने आंबेडकर नगर में किराए के घर के बाहर पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में मृतक अपनी पत्नी के राजनीति में जाने से क्षुब्ध था। नोट में किठौर विस सीट से सपा विधायक शाहिद मंजूर के करीबी शुएब मलिक पर मिथलेश को राजनीति में सहयोग करने का भी आरोप लगाया है। वहीं अपनी साली और साढ़ू को भी आत्महत्या का जिम्मेदार बताया है।

गढ़रोड पर भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर कदीम निवासी 48 वर्षीय विनोद की शादी 2001 में बुलंदशहर निवासी मिथलेश से हुई थी। विनोद टाटा मैजिक चलाता था। इनके चार बच्चे हैं। पिछले कुछ साल से मिथलेश की रूचि राजनीति में बढ़ने लगी। वर्ष 2022 में दोनों इसको लेकर विवाद शुरू हुआ।

विवाद बढ़ा तो जून में विनोद घर छोड़कर मेडिकल थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर में किराए के मकान में रहने लगा। विनोद मंगलवार देर रात करीब 12:45 बजे पड़ोसी किराएदार को एक घंटे में वापस आने के लिए कहकर निकला था।

सुबह सात बजे घर से कुछ ही दूरी पर लोगों ने उसका शव पेड़ से लटका देखा। लोगों ने कालियागढ़ी निवासी उसके भांजे वैभव को सूचना दी। वैभव मां के साथ मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, विनोद की जेब में सुसाइड नोट मिला। उसने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी, साली, साढ़ू और सपा नेता शुएब को बताया है।