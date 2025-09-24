'पूजा तुम कहां हो, मैं तुम्हें 17 साल से ढूंढ रहा हूं,' अरुण ने नमो भारत कॉरिडोर के पिलर पर यह लिख दिया और फिर...

Meerut News मेरठ में नमो भारत कॉरिडोर के खंभे पर एक संदेश वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि पूजा तुम कहां हो 17 साल से ढूंढ रहा हूं। कथित तौर पर बिजनौर के अरुण कुमार नामक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को ढूंढते को यह संदेश लिखा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। एक समय नोट पर लिखा 'सोनम गुप्ता बेवफा है' बहुत वायरल हुआ था, अब नंबर 'पूजा तुम कहां हो, मैं तुम्हें 17 साल से ढूंढ रहा हूं,' का लगता है। बिजनौर निवासी किसी अरुण का लिखा नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर के पिलर पर लिखा यह संदेश वायरल हो रहा है।

यह है मामला नमो भारत ट्रेन कारिडोर के खंभों को लोग कभी भी गंदा कर देते हैं। जिन खंभों के नंबर अब दुकान या मकान के पता में शामिल हो गए हैं, उन पर अब कोई पोस्टर चिपका देता है तो कोई कुछ संदेश लिख देता है। इस समय एक संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। चर्चा का विषय बना है नमो भारत के खंभे पर लिखा...पूजा तुम कहां हो, मैं तुम्हें 17 साल से ढूंढ रहा हूं। आपका अरुण कुमार बिजनौर।

खंभा नंबर 10471आर पर लिखे इस संदेश से माना जा रहा है कि अरुण अपनी प्रेमिका पूजा को ढूंढता हुआ बिजनौर से मेरठ पहुंचा और उसने खंभे पर अपना संदेश लाल रंग से लिख दिया। यह संदेश वायरल होने के बाद एनसीआरटीसी और परतापुर पुलिस को मामले की जानकारी हुई।