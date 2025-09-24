दोनों की कभी नहीं हुई मुलाकात, इंस्टाग्राम पर युवक से हुई दोस्ती में आई दरार तो किशोरी ने फांसी लगाकर दे दी जान
मेरठ में इंस्टाग्राम पर युवक से हुए विवाद में एक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतका के फोन से वाट्सएप पर युवक के साथ हुई बातचीत का पता चला है। किशोरी का परिवार जिला बांदा का रहने वाला है और अभी जागृति विहार में रहता है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। इंस्टाग्राम पर दोस्त से हुए विवाद में किशाेरी ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किशोरी का मोबाइल फोन पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। दोनों ने वाट्सएप पर भी दोस्ती भरे मैसेज किए है। इंस्टाग्राम आइडी से और मोबाइल नंबर से युवक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक किशोरी आरोपित से मिल नहीं पाई थी, सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही मैसेज आदान प्रदान किए जा रहे थे।
बांदा निवासी व्यक्ति पिछले दस साल से जागृति विहार में रहते थे। एक माह पहले उनकी मौत हो गई। पत्नी ही तीन बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। उनकी 17 साल की बेटी की कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हो गई थी। दोनों ने आपस में मैसेज करने शुरू कर दिए थे।
बताया जाता है कि मंगलवार की दोपहर को दोनों में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। गुस्से में आकर किशोरी ने घर की दूसरी मंजिल पहुंच गईं, वहां पर पाईप डालकर एक टीन डाला हुआ था। पाईप में दुपट्टा बांधकर किशोरी ने फांसी लगा ली।
कुछ देर बाद मां छत पर गईं, तब किशोरी को पाइप से लटका देखकर शोर मचाया। उसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। तत्काल ही मामले की जानकारी पुलिस को दी। इंस्पेक्टर शैलेश यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने किशोरी का मोबाइल कब्जे में ले लिया है।
मोबाइल से भी वाट्सएप पर युवक को मैसेज भेजे गए थे। इंस्टाग्राम आइडी और मोबाइल नंबर के आधार पर युवक के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक मिले मैसेज के आधार पर जांच में सामने आया कि किसी बात को लेकर किशोरी और उसके दोस्त का विवाद हुआ। इसी में क्षुब्ध होकर किशोरी ने आत्मघाती कदम उठाया है।
